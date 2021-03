sante

Un réseau de plus de 30 centres en Europe

La méthode Lev Diet est une programme 100% personnalisé, à la fois sain et gourmand. Les clients bénéficient d’un suivi complet par des diététiciens diplômés sur une période de deux ans.



Plus de 150 000 personnes ont déjà perdu du poids grâce à cette méthode novatrice.

Les centres Lev Diet sont déjà présents en Espagne, au Portugal et en Suisse. Plus de 30 centres d’amincissement, notamment à Madrid, Lisbonne et Lausanne, proposent le programme minceur Lev Diet. La marque s'installe désormais en France et ouvre son premier centre à Paris, dans le 15ème arrondissement.





Une étude appronfondie avec un diététicien



Lors de la consultation, le diététicien procédera à une évaluation clinique approfondie qui lui permettra de proposer un objectif en accord avec les recommandations nutritionnelles et de personnaliser une alimentation en fonction des besoins du client.



Des informations seront collectées sur la composition corporelle (poids, taille, pourcentage de masse graisseuse, masse musculaire, métabolisme basal, IMC – indice de masse corporelle)



Un suivi régulier gratuit

Lev Diet assure un suivi régulier et gratuit pendant deux ans par des diététiciens diplômés, permettant de garantir le maintien des résultats sur le long terme.

Des diététiciens prennent le temps d’écouter chaque client, afin de connaître l’état de santé, les habitudes alimentaires, la morphologie et le mode de vie du client.





Une offre complète et diversifiée

Dans chaque centre Lev Diet, en plus des conseils et du suivi des diététiciens, les clients ont à leur disposition plus de 150 recettes complètes riches et variées. Les centres proposent également une gamme de thés fonctionnels, ainsi que la plus grande sélection d’eaux du monde à déguster dans le Water Bar.



On retrouve par ailleurs une gamme complète de nutricosmétique avancée à base de principes actifs naturels tels que le collagène, l'acide hyaluronique, l’élastine ou la kératine.

Les repas Lev Diet, faibles en calories et en glucides mais riches en protéines, permettent une perte de poids rapide et saine, sans perte de masse musculaire.





Consultation gratuite sur www.levdiet.fr ou au 01 88 61 78 92

Service presse



Possibilité de récupérer en boutique un pack cadeau au choix :

Skin Elixir - Nutricosmétique avancée à base de Collagène marin

Kit découverte

Possibilité de rencontrer une diététicienne du centre et de faire un bilan nutritionnel complet gratuit

A propos de Lev Diet

Dans les années 2000, une équipe de médecins et diététiciens étudie et identifie les manquements des méthodes traditionnelles de lutte contre le surpoids et l’obésité. En 2002, la méthode Lev Diet voit le jour.



Lev Diet est un centre d’amincissement pour perdre du poids sans perte de masse musculaire et avec l’absence totale de faim. Le suivi par un diététicien diplômé est régulier et gratuit tout le long du régime, et même après. Le suivi peut durer jusqu’à 2 ans.



La méthode Lev Diet a connu un rapide succès, devenant leader du marché des méthodes d'amincissement avec plus de 150 000 cas de succès.