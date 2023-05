sante





Licenciement abusif des médecins engages contre la crise, les oubliés de la loi stock



Le décret N°2022-1693 du 27 Décembre 2022 a été publié au journal officiel. Pris en applica- tion de l’article 48 de la loi N° 2022-1616 du 23 Décembre 2022 de financement de la sécuri- té sociale, il concerne les PADHUE encore en situation d’exercice au-delà du 31 décembre 2022 concernés par la loi stock avec une mise en extinction au 30 avril 2023.



En parallèle, les PADHUE exclus de la loi dite « stock » (environ 1000) travaillent toujours dans les hôpitaux et ne relèvent aujourd’hui d’aucun dispositif. La majorité d’entre eux ont été exclus du dispositif pour quelques jours de travail manquants ou du fait d’un congé maternité.



L’association IPADECC a alerté à plusieurs reprises le cabinet du Ministre sur cette situation alarmante en soulignant l’importance de ces praticiens, indispensables au bon fonctionnement de l’hôpital qui traverse actuellement une crise sans précédent.



Depuis l’échéance du 30 avril 2023, ces PADHUE travaillent dans un flou juridique total avec une disparité dans le renouvellement de leurs contrats due à une incompréhension totale de la situation par les directeurs d’hôpitaux.

Par ce communiqué de presse, l'IPADECC lance un signal d’alerte au ministre de la santé afin de trouver une porte de sortie à ces PADHUE qui ont fait preuve de compétences et dévouement pendant toute la durée de leur exercice et qui ont donné sans compter pour les hôpitaux de notre pays et notamment pendant la période de la Covid.

L’ouverture des EVC n’est pas, et ne sera jamais une solution pour les PADHUE. La plupart étant sur des postes très prenants, à fort volume horaire, et n’ont pas les mêmes conditions de prépara- tions avec des candidats du monde entier pour parfois quelques postes dans certaines spécialités voire aucun poste dans d’autres.

L’association IPADECC se met entièrement à la disposition du ministre et la DGOS pour trouver une issue honorable et une reconnaissance pérenne de leurs compétences déjà reconnues par leurs pairs et chefs de service .

IPADECC mettra tous les moyens nécessaires pour porter la voix de ces PADHUE. Un rassemblement courant mai 2023 est prévu devant le Ministère de la Santé.