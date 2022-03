sante

"L’objectif de ce livre n’est pas que vous soyez dans une compétition avec vous-même, mais que vous trouviez les outils pour vous permettre d’être au mieux de vos possibilités du moment. Ici, aucun superlatif n’est nécessaire, il ne s’agit pas d’être mieux ou meilleur, mais plutôt de tenter d’être juste bien dans sa tête, bien dans ses baskets, avec ses forces et ses vulnérabilités, ses joies et ses peines, et de profiter enfin de la vie qui est la sienne. " commente Caroline Depuydt.



Dr Caroline Depuydt : "En tant que psychiatre, j’ai décidé de développer un accompagnement le plus simple et le plus naturel possible de manière à rendre aux personnes que je rencontre les clés de leur propre existence. C’est également la promesse de cet ouvrage : vous aider à vous sentir mieux mentalement, en pleine possession de vos moyens, bien dans votre tête, tout simplement. J'ai expérimenté de nombreuses disciplines, en prenant soin de les passer au crible des connaissances neuroscientifiques actuelles. J'ai sélectionné parmi elles celles qui ont fait leurs preuves et que j’applique au quotidien.Tant pour moi-même que pour mes patients : méditation, EMDR, cohérence cardiaque, modèle de Brooke Castillo, yoga kundalini et bien d’autres. En refermant ce livre, le lecteur comprendra comment le cerveau fonctionne et comment il peut aider à éveiller les facultés d’autoguérison."

Les cinq grandes lois neuroscientifiques

• Loi n°1 La neuroscience des émotions, les circuits du stress et du plaisir

• Loi n°2 Le système nerveux autonome, ou comment renforcer le nerf vague

• Loi n°3 La plasticité cérébrale, ou comment booster les connexions neuronales

• Loi n°4 L’épigénétique du cerveau, ou comment reprendre son destin génétique en main

• Loi n°5 L’effet placebo, ou comment activer les capacités d’autoguérison

La boîte à outils du mieux-être

• Outil n°1 Le modèle de Brooke, pour apaiser le chahut mental

• Outil n°2 Vivre ses émotions avec l’ACT, la thérapie d’acceptation et d’engagement

• Outil n°3 La neuro-alimentation, ou apprendre à nourrir correctement son système nerveux

• Outil n°4 Le sommeil, ou se déconnecter pour se réparer

• Outil n°5 Le sport et ses bienfaits pour les performances du cerveau

• Outil n°6 La cohérence cardiaque, ou mieux respirer pour déstresser

• Outil n°7 L’EFT, la technique de libération émotionnelle, ou se tapoter pour se libérer

• Outil n°8 La méditation, ou renouer avec sa sérénité intérieure

• Outil n°9 Le yoga, une invitation à réconcilier corps, âme et esprit

Auteur : Dr Caroline Depuydt

Parution le 19 janvier 2022

Format : 140x215 mm | Pages : 288 | ISBN : 9782380755855

Prix : 19,90€

Disponibilité : Amazon et Fnac

A propos du Dr Caroline Depuydt



La docteure Caroline Depuydt est médecin psychiatre. Elle travaille à la clinique Fond’Roy à Bruxelles où elle est responsable d’un service psychiatrique d’hospitalisation sous contrainte.Elle tente aussi, au travers de conférences pour les professionnels et d’interventions dans les médias, de soutenir le bien-être psychique de tou·te·s.

En outre, elle est chroniqueuse dans l’émission santé «La grande forme» sur Vivacité ( il s'agit de la première radio francophone de Belgique, groupe RTBF). Elle pratique également au quotidien la méditation, la cohérence cardiaque et le yoga kundalini depuis de nombreuses années.