L'alcool expliqué est le manuel indispensable sur l'alcool et l'alcoolisme. Il explique comment l'alcool affecte les êtres humains sur les plans chimique, physiologique et psychologique, depuis les premiers verres jusqu'à l'alcoolisme chronique.

L’alcool est un dépresseur chimique, ce qui signifie qu’il inhibe l’activité nerveuse. Lorsque les humains boivent de l’alcool, leur cerveau se régule : il sécrète des stimulants pour contrer les effets sédatifs de l’alcool. Lorsque l’alcool s’estompe, cette stimulation excessive persiste, ce qui rend le buveur anxieux et tendu.

Cette anxiété, cette tension sont en réalité un sevrage : une sensation désagréable qui se produit lorsque l’effet d’une drogue s’estompe. On peut y remédier rapidement : en prenant une nouvelle dose de cette drogue. Le moyen le plus rapide de soulager cette stimulation excessive est donc de le mettre sous sédation avec une nouvelle dose d’alcool.

Tout le monde souffre de sevrage alcoolique. La seule question est de savoir à quel point un buveur en souffre. Au fil du temps, le cerveau devient de plus en plus à même de contrer l’effet sédatif de l’alcool, de sorte que les buveurs sont capables de boire davantage : ils ont d’ailleurs besoin de boire plus pour obtenir la même sensation de relaxation. C’est ce qu’on appelle la tolérance. Lorsque l’alcool se dissipe, le sevrage est d’autant plus difficile.

La sensation de détente et de gratification n’est autre que le soulagement d’un sevrage entraîné par les boissons précédentes. C’est ici que se situe le « plaisir » de boire chez les buveurs réguliers.

Le sevrage commence généralement environ 5 heures après le dernier verre. C’est pourquoi de nombreux buveurs se réveillent au milieu de la nuit, anxieux et incapables de se rendormir.

Lorsque les humains sont détendus et font la fête, leur cerveau libère des endorphines qui les rendent heureux et euphoriques. Cela n’a rien à voir avec l’alcool. L’alcool crée simplement la sensation d’être désorienté, comme anesthésié.

Personne n’est à l’abri de l’addiction à l’alcool. Le point de basculement de la dépendance à l’alcool survient lorsque votre subconscient associe la prise d’une nouvelle dose de drogue au soulagement du sevrage. C’est à ce moment qu’une personne cherche instinctivement à boire un verre de plus lorsque l’effet du précédent s’estompe.



La base scientifique de la dépendance à l’alcool dans une langue simple et facile à comprendre



Le livre explique la base scientifique de la dépendance à l’alcool, dans une langue simple et facile à comprendre. Il permet au buveur, à tous les buveurs, de comprendre exactement les effets de l’alcool. Pour la première fois, ce livre permet de prendre une décision éclairée sur sa propre consommation. Il fournit également de nouvelles indications intéressantes sur la manière d’arrêter de boire en donnant au lecteur une compréhension complète du fonctionnement de l’alcool, et comment il peut inverser son emprise.

A propos de l'auteur

L’auteur, William Porter, a été parachutiste. Après avoir servi en Irak, il a développé un problème d’alcool. De retour chez lui à Londres, aujourd’hui devenu avocat, Porter a entrepris de faire des recherches sur les principes fondamentaux de la dépendance à l’alcool et essayé de comprendre pourquoi, comme beaucoup d’autres personnes, il semblait incapable d’arrêter cette activité nocive, contre toute logique et toute raison.



Pendant plusieurs années, Porter a recherché, analysé et interprété tout un éventail d’études scientifiques, de données et de textes sur le sujet. Il y a ajouté ses propres observations et conclusions, qu’il a ensuite condensées et simplifiées pour éclairer et expliquer le principe de l’alcool au grand public. Le résultat est un texte fondateur sur la théorie de la dépendance à l’alcool et un guide pratique et efficace sur la façon de reprendre le contrôle.

Les cinq premiers chapitres de L’alcool expliqué de William Porterer sont disponibles en lecture gratuitement sur le site : https://alcoolexplique.fr/wp-content/uploads/2020/10/AE-Updated-Copy-edited-Edition-Ch-1-5.pdf

Le livre est également disponible à l’achat sur Amazon en version brochée (10,99 €) et Kindle (2,99 €)