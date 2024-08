sante



De la médecine conventionnelle aux médecines alternatives et complémentaires (MAC), "Les dessous de l’hypnose en France" dresse un état des lieux très documenté de la pratique de l'hypnose en France, passe au peigne fin son fonctionnement et pointe du doigt ses éventuels excès, abus et dérives.



Synopsis



Le terme "Hypnose" est ambigu. Il désigne à la fois des états non spécifiques de conscience, leurs effets, mais aussi des usages, des théories, et des pratiques.



Ce livre plonge le lecteur dans l’univers fascinant de l’hypnose, un phénomène qui bouleverse les cadres établis, jusqu’à infiltrer la médecine et ses blocs opératoires.

Au travers de cet ouvrage, l’auteur dévoile les dessous d’un microcosme en grande effervescence. Il l’appelle à se raisonner en vue de se pérenniser.





À propos de l’auteur



Gérôme Ettzevoglov est un auteur Français né en 1970. Spécialisé dans les domaines de l’hypnose dans les relations d’aide, il a écrit différents livres, articles et manuels destinés aux professionnels. À l'origine du Code de Déontologie des praticiens de l’hypnose intégrative, il a aussi fondé des approches spécifiques, des cabinets de consultation et un institut de formation. Depuis 2015, il consacre principalement sa vie professionnelle à l'écriture.





À propos des éditions EUTHYMIX



Créée début 2016, cette maison d’édition Parisienne a pour vocation de porter des regards différents sur des approches naturelles de bien-être et santé.





Fiche technique



Titre: Les Dessous de l’Hypnose en France

Auteur : Gerome Ettzevoglov

Éditeur : EUTHYMIX

Format : 15 / 21cm ,180 pages, édition brochée