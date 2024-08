sante



"Un amour qui guérit, l'importance de la relation en psychothérapie" brise un certain tabou. Il entend montrer que l’amour est le principe vivifiant de la relation thérapeutique ; un amour "désaliéné" qui procède autant d’Agapé que d’Eros. Il ne s’agit pas là d’une sorte de postulat idéaliste ni d’une manifestation d’angélisme, tissée de bons sentiments. Les auteurs cherchent au contraire à cerner, au plus près de l’expérience clinique, cette proximité émouvante que constitue le lien thérapeutique. Ils s’appuient sur cinq psychothérapies, présentées et analysées sous l’angle de la relation.



Si le terme d’amour s’est imposé, en dépit de toutes les ambiguïtés et de tous les risques qu’il recèle, c’est qu’il semble le plus à même d’exprimer la qualité affective profonde de ce lien. C’est aussi parce que l’amour est au cœur du développement de la personne et de ses perturbations ; et que, de ce fait, il est le moteur du processus thérapeutique. "Un amour qui guérit, l'importance de la relation en psychothérapie"



Cette réflexion s’inscrit dans la lignée des apports théoriques et cliniques de Ferenczi, de Balint, de Winnicott, de Bowlby, de Rogers, de Kohut… pour ne citer que les plus grands. Elle a l’ambition de renouveler les représentations et le regard que nous portons sur la relation thérapeutique. Et plus encore d’ouvrir et de transformer la pratique. L’originalité de l’ouvrage réside notamment dans l’utilisation de témoignages de patients pendant et après leur chemin thérapeutique. Ainsi le travail thérapeutique est présenté dans sa réalité à travers le double point de vue du thérapeute et du patient.



L’ouvrage s’adresse à tous les "psys", aux praticiens de la relation d’aide et à tous ceux qui sont engagés dans un parcours thérapeutique.





A propos des auteurs

Jenny Locatelli est psychanalyste - psychothérapie relationnelle - et exerce en profession libérale. Membre de la Société Française de psychanalyse intégrative, elle est diplômée de la N.F.L. (Nouvelle Faculté Libre de Psychanalyse intégrative), titulaire du Syndicat PSY’G et analyste agréée de la S. F. P. I. (Société Française de Psychanalyse intégrative).



Edmond Marc est psychologue, docteur d’Etat en psychologie, Professeur émérite des Universités. Il a publié de nombreux ouvrages sur la psychanalyse et la psychothérapie dont, chez Dunod : Le changement en psychothérapie ; Psychologie de l’identité ; Pratiquer la psychothérapie (avec A. Delourme) ; Le groupe thérapeutique (avec C. Bonnal). Avec D. Picard il a écrit L’école de Palo Alto ("Que sais-je ?").

'Un amour qui guérit, l'importance de la relation en psychothérapie"