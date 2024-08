sante

Innovation dans le domaine de l’esthétique, les peaux claires ou intolérantes au soleil ont désormais une solution pour bénéficier d’un teint hâlé tout au long de l’année : le magnétisme à distance, ou extra-soin, qui permet de corriger des déséquilibres psychologiques, corporels ou énergétiques sur la base d’une photo. Issue d’une famille de chamans, et initiée dès son enfance à ces pratiques traditionnelles par ses grands-parents, Sina, qui exerce dans la région de Lyon, a orienté son activité vers les soins esthétiques. Outre les difficultés de bronzage, sa pratique vise aussi la réduction de la cellulite.

Désarroi des clientes

"Confronté au désarroi et aux demandes nombreuses de mes clientes au cours de ma carrière d’esthéticienne et de praticienne bien-être, ce choix s’est imposé à moi, explique la magnétiseuse. Certains jugeront cette orientation superficielle. Je crois au contraire que le bien-être et la santé commencent par là". Après une première séance en face-à-face qui lui permettra de faire connaissance avec ses patientes et d’évaluer la demande, Sina travaillera à distance, sur la base d’une simple photo. "Ce procédé est très puissant car il permet de mettre de côté les barrières psychologiques aux évolutions", souligne-t-elle.





Soin indolore et sans danger



Les résultats sont visibles 4 à 7 jours après la première séance pour le bronzage et 2 à 3 semaines après pour la cellulite. "Contrairement à des techniques manuelles qui peuvent être douloureuses et non exemptes d’effets secondaires, le magnétisme à distance est tout à fait indolore, et sans danger", explique Sina, "pour peu que les patientes veillent à leur hygiène de vie, les résultats que j’obtiens concernant la cellulite sont tout à fait durables". Le bronzage quant à lui ne dure que le temps du traitement. Coût des soins : 50 euros pour un mois de teint hâlé, 80 euros pour deux mois. Et entre 280 et 350 euros le traitement contre la cellulite.