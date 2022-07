sante

Les raisons de cette évolution



Les enquêtes et les analyses des comportements des internautes réalisées sur le site-portail ont permis de mettre en évidence une navigation et une utilisation du site qui ont évolué avec le temps. La recherche et la mise en relation avec les établissements sanitaires et médico-sociaux devenant de plus en plus exigeante, le site-portail sanitaire-social.com se devait d’être également repensé en profondeur.





Des améliorations utiles et pertinentes pour les internautes



La première grande nouveauté se situe au niveau de l’organisation générale du site avec la création de 6 « univers » permettant à l’internaute de se retrouver facilement au sein d’une même thématique. Conçus comme des mini-sites indépendants, ils permettent d’accéder directement aux contenus éditoriaux et aux fiches établissements correspondant aux différents univers : Etablissements de santé, EHPAD/Maisons de retraite, Services d’aides à domicile, Handicap, Action Sociale et Formation.



Considérablement enrichi et retravaillé en profondeur grâce à des experts spécialistes du secteur sanitaire et médico-social, l’ensemble du contenu (actualités, guides, dossiers, descriptifs établissements) offre dorénavant aux utilisateurs du sanitaire-social.com une grande richesse d’information pour répondre à leurs questions.



Autre nouveauté de taille, plusieurs outils viennent aider les utilisateurs du site-portail pour leur permettre de faire le meilleur choix d’établissement. Une « aide au choix » permet, à partir des réponses à quatre questions, de bien cerner les besoins des internautes et d’accompagner ainsi les familles des séniors, ou des personnes en situation de handicap, pour trouver les établissements qui correspondent le mieux à leurs attentes. Un lexique permet également de mieux s’y retrouver dans tous les termes et sigles complexes du secteur médico-social, pour une meilleure expérience utilisateur.

Les évolutions prochaines



Les « aides au choix » seront bientôt disponibles pour les autres univers. Cela permettra à l’ensemble des internautes de bénéficier d’un soutien précieux pour effectuer le choix d’un service d’aide à domicile ou bien pour s’orienter vers un établissement de santé.



Des informations concernant les prix des séjours seront également disponibles sur les fiches établissements de l’univers EHPAD / Maisons de Retraite, permettant aux familles un choix plus ciblé en fonction de leur budget.



En complément, les établissements pourront sous peu diffuser sur leur fiche des vidéos, visites virtuelles et/ou des documents (programme, livret d’accueil…) qui renseigneront de façon qualitative et interactive les internautes sur leur fonctionnement, sur leur actualité, leur spécificité, etc.

A propos de l’ONPC

Sanitaire-social.com est édité par l’ONPC (Office National de Publication et de Communication), maison d’édition créée il y a plus de 60 ans, spécialisée dans les domaines de l’enseignement et les secteurs sanitaire et social, en version numérique comme en version papier.



Plus d'informations : www.onpc.fr / www.sanitaire-social.com