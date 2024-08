Crise du milieu de vie, divorce, reconversion professionnelle, retraite : face aux multiples aléas de la vie, qui n’a pas songé à se faire accompagner sans oser franchir le pas ?



"Autant le coaching est d’usage courant chez les célébrités, les sportifs de haut niveau et les managers, autant il reste rare et peu connu du grand public", explique Eric Sciscione, le fondateur de la première plateforme de coaching de vie. "Pour une durée limitée dans le temps et un coût raisonnable, un coaching est pourtant un puissant outil de transformation personnelle, quelle que soit la situation rencontrée."

Premier entretien offert

Pour faciliter l’accès de tous au coaching, vingt coachs issus de la même formation, l’école franco-canadienne Coach Académie, ont donc lancé, après une phase de tests de neuf mois, la première plateforme française de coaching de vie : Parenthèses Coaching.

Sur rendez-vous, un premier entretien de 15 minutes permet d’identifier la problématique et d’orienter vers le coach le plus à même d’y répondre. Il est offert.





Trois mois d’accompagnement



"90 jours suffisent pour atteindre les objectifs de nos clients" souligne Eric Sciscione. "Les résultats sont surprenants, et nos clients nous témoignent des bénéfices et des améliorations concrètes. C’est notre plus grande récompense."

La formule standard (890 euros) prévoit deux séances téléphoniques d’une heure permettant de définir une stratégie, suivies de huit autres séances destinées à accompagner la mise en œuvre des actions, soit environ trois mois d’accompagnement.





A propos de Parenthèses Coaching