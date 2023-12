sante

Action sur le confort digestif

Le Psyllium Blond tient sa particularité de ses téguments (l’enveloppe recouvrant la graine). Leur richesse naturelle en fibres (88 g pour 100 g) est à l’origine de ses vertus digestives. Le gel qu’elles forment au contact de l’eau permet en effet de faciliter le transit intestinal. Les fibres contribuent également à limiter l’absorption des lipides ingérés. Cette plante est donc bénéfique pour maintenir un taux de cholestérol à un niveau normal.





En sachet ou en gélules avec un grand verre d'eau

Sous forme brute, en sachet, entre 2 à 15 g de psyllium par jour sont conseillés. La quantité dépendra du ressenti digestif de chaque personne. Il peut également s’intégrer à des préparations culinaires sans gluten.



Sous forme de gélules, le psyllium permettra une utilisation rapide et pratique. 4 à 6 gélules par jour sont conseillées.





Pour maintenir un équilibre digestif ou réduire les troubles digestifs

Le Psyllium Blond s’adresse aux personnes souhaitant maintenir un équilibre digestif ou réduire les troubles digestifs. Ses effets sur le transit intestinal sont rapides. 12 à 24 h suffisent généralement en cas de constipation passagère. Ainsi, ce produit peut se consommer tout au long de l’année ou lors d’occasions particulières par les personnes en ressentant le besoin.





Une formulation naturelle

Les téguments de Psyllium Blond sont issus de l’Agriculture Biologique. Ils sont sans pesticides ni substances chimiques non naturelles et nocives pour l’environnement.

“Nous avons sélectionné des téguments présentant une pureté optimale. L’intérêt de ce choix est de proposer à nos clients une matière première de haute qualité, sans résidus ni impuretés, afin de faire profiter d’un produit d’une grande efficacité.” précise Loïc, cofondateur de la marque amoseeds.

À propos d’amoseeds

Depuis ses débuts en 2019, amoseeds se consacre à la vente de super-aliments et de compléments alimentaires bio. La société mise sur une large gamme de produits disponibles sur leur site internet, amoseeds.com et auprès de certaines pharmacies. Plus de 70 références sont répertoriées, répondant à un vaste panel de besoins (vitalité, digestion, sommeil, articulations et bien d'autres). L’entreprise, qui connaît une forte croissance, continue à œuvrer pour proposer des produits innovants et de qualité.



