L'expérience Dietox

Il s’agit d’une expérience individuelle et premium, au cours de laquelle la tranquillité et le repos sont respectés à tout moment. Tous les produits et les activités remplissent les critères de qualité requis. Il s’agit de la première retraite détox organisée et recommandée par une entreprise professionnelle experte en traitements dépuratifs, avec tous ses professionnels. L'objectif de l'expérience est de transmettre la philosophie Dietox comme un mode de vie :

parvenir à une meilleure connexion avec son propre corps

respecter son temps

arrêter de le suralimenter et de le surcharger de toxines inutiles

apprendre à gérer l'anxiété

La retraite Dietox se veut une expérience transformatrice, qui aide les participants à se motiver pour mener une vie saine à tous points de vue et à se sentir à l'aise avec eux-mêmes et leur corps.

Retraite de 7 jours à quelques mètres de la plage



La retraite durera 7 jours (du lundi au dimanche) et se déroulera à l'hôtel Mas Pastora, sur la Costa Brava .C'est le seul hôtel de la région qui offre la possibilité de se détendre en pleine nature, dans une atmosphère de calme et de tranquillité.



Il se distingue par sa situation privilégiée, à l’intérieur d’un grand espace clos, exclusivement réservé à ses hôtes, avec une belle piscine et un jardin, une oasis de nature et de tranquillité, à quelques mètres du centre du village et de la plage.







Hôtel Mas Pastora Llafranc (Costa Brava, Espagne)



De nombreuses activités et un plan nutritionnel



Le programme comprend toutes sortes d'activités : méditations, yoga, pilates, massages, randonnées, ateliers bien-être et nutrition, etc... Le tout pour accompagner le plan nutritionnel de semi-jeûne de 5 jours à base de jus frais, plus quelques compléments comme de l'eau alcaline à effet drainant, des snacks rassasiants hypocaloriques, un spray oral anti-fringales, de l'eau à effet revitalisant et des shots aux superfoods.



Chambre de l'hôtel

Cette cure est recommandée pour: Les personnes ayant de mauvaises habitudes alimentaires : consommation excessive de sucre, de boissons stimulantes, de tabac, etc.

Les personnes souhaitant perdre du poids de manière saine.

Les personnes ayant un niveau de stress élevé.

Les personnes ayant une sensation de fatigue constante.

Les personnes ayant une peau terne.

Les personnes qui ont des ballonnements tout au long de la journée ou une mauvaise digestion.

Les personnes qui souhaitent tester le jeûne mais aussi celles qui ont déjà fait une cure détox. Yoga et pilates

Modalités du séjour

La semaine tout inclue (du lundi 18 avril au dimanche 24 avril 2022) :

1.395€ en chambre double

1.950€ en chambre individuelle

Lieu : Hôtel Mas Pastora Llafranc (Costa Brava, Espagne)

Réservation: www.dietox.fr/dietox-retreat/

Etude clinique sur les bienfaits d'une cure Dietox

La société au CA de 4M€ a récemment publié sa première étude clinique. L’étude démontre les bienfaits sur l’organisme d’une cure Dietox de 7 jours tout comme le séjour. En quelques chiffres : • Amélioration du cholestérol (80%)

• Amélioration du taux de cortisol (80%)

• Augmentation de l'hormone de satiété (100%)

• Perte de poids entre 2/3Kg (97%)

• Augmentation de l'énergie et de la vitalité (87%) Pour en savoir plus sur l’étude :



Consulter : Etude Dietox