Quelques chiffres

Selon l’étude "les personnes âgées aux urgences : une patientèle au profil particulier" de la Drees (mars 2017), 43% des patients âgés hospitalisés vivent seuls. Il faut savoir également que chaque année, 450 000 seniors sont hospitalisés suite à une chute (source : InVS, 2011)



À l’issue de ce passage aux urgences, 56 % des patients âgés sont hospitalisés dans un autre service et 38 % retournent à leur domicile.



À leur sortie de l’hôpital, les médecins et ergothérapeutes prescrivent bien souvent différents appareils pour sécuriser le domicile : la téléassistance en fait partie.



D’autre part, la décision de retour à domicile doit prendre en compte des critères médicaux mais également l’environnement de la personne, en particulier si elle vit seule à domicile : il est important de tenir compte de l’aide, de la surveillance ou du traitement particulier que le patient devra recevoir à domicile (source : Drees Mars 2017).



Chez les personnes âgées, la première cause d’arrivée aux urgences reste la traumatologie, notamment les chutes. L’hospitalisation n’est pas toujours prévue, il est donc important d’être réactif lors de la sortie. Après la première chute, les chutes à répétition deviennent le quotidien de la moitié des personnes âgées. L’hospitalisation n’est pas toujours nécessaire si les secours peuvent être prévenus rapidement. Cependant, lorsque les chutes deviennent inévitables, l’important est d’être réactif afin de limiter le temps passé au sol. Ainsi, après 2h au sol, les risques de déshydratation augmentent ainsi que la destruction du tissu musculaire, ce qui impacte directement l’autonomie de la personne (source : Falls in the Eldery, Merck Manual, 2010).





Sécuriser rapidement les personnes fragilisées

Prévenir rapidement l’anomalie de vie, et ainsi diminuer les conséquences négatives sur le physique et le moral de la personne âgée, est donc primordial.