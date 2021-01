sante



Les personnes âgées ont plus besoin que jamais besoin d’être accompagnées et soutenues quotidiennement en ce contexte particulier. C’est là tout l’ADN SeniorAdom avec des équipes disponibles à tout moment pour rompre l’isolement des seniors et soulager le quotidien des aidants.





SeniorAdom et Harmonie Medical Service

En rejoignant les services proposés par Harmonie Médical Service, SeniorAdom souhaite faciliter l’accès à ses services de téléassistance à tous les aînés pour prévenir la dépendance et les accompagner au mieux.



Les deux entités s’accordent pour offrir les meilleures solutions adaptées à tous les besoins afin de favoriser le l’autonomie et le bien-être au quotidien.

SeniorAdom : Votre compagnon du mieux-vivre la téléassistance



Après sept années consacrées à l’innovation et à la création de nouveaux services, SeniorAdom a décidé de rejoindre le Groupe VYV. Ainsi SeniorAdom se positionne comme la solution de téléassistance du premier groupe mutualiste français avec des solutions bienveillantes et innovantes. Leurs offres visent à proposer le service de téléassistance le plus approprié à la situation avec des solutions en mobilité ou à domicile depuis leur plateforme basée à Vertou (44) disponible 7j sur 7 et 24h sur 24.



Au-delà de sa capacité à gérer toutes les sollicitations résultantes d’un appel volontaire ou d’une détection automatique, SeniorAdom s’applique à mettre en place un accompagnement personnalisé constitué d’appels de convivialité, de soutien psychologique et de suivi social.





À propos de Harmonie Médical Service



Acteur de référence en matière de vente et de location de matériel médical, Harmonie Médical Service est un prestataire de santé à domicile s’adressant aux professionnels de santé, aux particuliers et aux collectivités. L’entreprise compte plus de 700 collaborateurs et de nombreuses agences sur le territoire français.



Depuis de nombreuses années l’entreprise a toujours privilégié le conseil et la qualité de prestation. Aujourd’hui, l’équipe continue d’innover et de s’engager pour satisfaire ses clients avec la même exigence dans le cadre du maintien à domicile, du handicap, de l’orthopédie, de l’assistance respiratoire, de la perfusion-nutrition et de la kinésithérapie.

Harmonie Médical Service en quelques chiffres : Plus de 700 collaborateurs / 71 agences / Disponibles dans 47 départements



www.senioradom.com