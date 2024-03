sante







Principaux enseignements :



79% des répondants considèrent la cigarette électronique comme un progrès pour la santé des personnes

87% des vapoteurs jugent que la cigarette électronique et un outil de sevrage efficace

48% des fumeurs envisagent d’avoir recours à la cigarette électronique pour leur sevrage

52% des adultes de 18 à 34 ans assurent qu’une restriction des arômes les pousseraient à augmenter ou à reprendre leur consommation de tabac fumé

Intégralité de l’étude BVA XSight : www.kumulusvape.fr/documents/etude_BVA_vapotage.pdf



"Malgré un manque de soutien des pouvoirs publics regretté par 6 Français sur 10, la cigarette électronique s’impose par des faits désormais clairement établis par cette étude : efficacité, réduction des risques et pouvoir d’achat. Kumulus Vape appelle les autorités sanitaires à prendre en compte les résultats de cette enquête afin de mieux saisir les promesses portées par le vapotage dans la lutte contre le tabac fumé.", commente Rémi BAERT, fondateur et PDG de Kumulus Vape.

Méthodologie : Enquête menée par BVA XSight pour le compte de Kumulus Vape et réalisée du 25 janvier au 5 février 2024 après de 1002 fumeurs et/ou vapoteurs âgés de 18 ans et plus. La méthode des quotas retenue garantit la représentativité de l’échantillon.