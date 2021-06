sante





Un programme hebdomadaire de développement personnel

Méthode de développement personnel et accompagnement dans cette démarche, elle décline un programme hebdomadaire structuré en cinq propositions complémentaires. Sa première singularité est d’inviter son utilisateur à interagir en pleine conscience avec son environnement humain et naturel. La contribution de plusieurs artistes aquitains témoigne du soin apporté à sa conception et constitue sa seconde singularité.

L’application est développée par la société Informatique Aquitaine en partenariat avec le Centre Quintessence qui en conçoit les contenus.



Zenny : l'avatar qui guide l'utilisateur dans son programme

L’application Tanzen s’ouvre sur sa mascotte, Zenny. Cet avatar guide l'utilisateur dans un décor féerique qui évolue selon les saisons. Zenny accompagne l'utilisateur tout au long des cinq animations complémentaires proposées par Tanzen.





Interface de l'application Tanzen



Cinq types d'animations au programme



En faisant défiler l'écran, les différentes animations se révèlent. Méditations, Histoires à méditer, Apprentissages, Défis et enfin BA nous offrent un univers sonore et visuel étudié et soigné. On y apprend à se poser et à se ressourcer pour s’ouvrir à soi et aux autres.





Prendre conscience de son environnement



L’ouverture aux autres et à notre environnement réside dans la réalisation de BA. Ces bonnes actions nous encouragent à prendre conscience des personnes qui nous entourent par de petits gestes de courtoisie, d’aide ou de gentillesse. Et elles nous encouragent à prendre conscience de notre environnement par de petits gestes pour le soigner et le préserver. Elles convoquent la bienveillance et nous incitent à des attitudes positives.



L'implication d'artistes bordelais



Portées par la voix de la comédienne Bordelaise Émilie Sestier, les deux premières propositions sont introspectives et contemplatives. Les Histoires à méditer adoptent le style de la métaphore et s’illustrent de dessins du Girondin Jean-Luc Païta. Didactiques, les Apprentissages conduisent à l’action par la réalisation de Défis. Le choix des mots est réfléchi et participe à la qualité de l’ensemble.

En constante évolution, l’application s’enrichira bientôt d’une voix masculine incarnée par le comédien Bordelais Romain Losi.



Prix et disponibilité



L’application Tanzen est commercialisée par la société Informatique Aquitaine, et disponible sur Android et bientôt IOS.



Tarif : De 2,99€ à 4,99€ selon la formule

A propos de l’application Tanzen :

Fonctionnement : Application mobile compatible avec le système Android et bientôt IOS

Public : Tout public à partir de 15 ans

Utilisation : Réservée aux membres disposant d’un compte Tanzen

Tarif : De 2,99€ à 4,99€ selon la formule



A propos des différents contributeurs :

Informatique Aquitaine : www.informatiqueaquitaine.com

Centre Quintessence : centre-quintessence.com

Emilie Sestier : emiliesestier.com

Romain Losi : www.romainlosi.com



Contact presse :

Julie Laluque

Tél : 06 28 06 75 56

contact@tanzen.fr