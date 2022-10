sante





Mis en œuvre à Dijon depuis cet été, CAS-One® IR est un système qui associe un logiciel permettant de calculer et de simuler l’intervention d’ablation tumorale à effectuer puis de vérifier la bonne réalisation de l’opération utilisant un bras accompagnant le geste du radiologue interventionnel.



Ce dispositif complet présente de nombreux avantages : une aide précieuse apportée à l’équipe soignante, une précision accrue lors de l’intervention et une évaluation immédiate du succès du traitement. Pour le patient, c’est la garantie d’une hospitalisation beaucoup plus courte et de la qualité de l’intervention dont il bénéficie.



Concrètement, le logiciel du système CAS-One® IR est capable de repérer la lésion, d’évaluer le volume à retirer, de définir avec précision la marge de sécurité autour de la lésion et donc la zone à traiter ainsi que le chemin pour y accéder. Un bras guide le geste du radiologue interventionnel pour l’accès à la lésion, garantissant une trajectoire parfaite jusqu’à la zone à traiter. Le logiciel permet de confirmer la position de l’aiguille et, grâce à un nouveau scanner effectué quelques minutes plus tard, de vérifier l’efficacité de l’intervention – le cas échéant, il est possible de renouveler l’intervention sur-le-champ si le résultat ne s’avère pas satisfaisant, ce qui évitera de reconvoquer le patient. CAS-One® IR permet également de travailler sur les lésions invisibles au scanner.



La première intervention menée avec le système de la société Cascination a été réalisée en août pour une thermoablation du foie. Depuis, une dizaine d’interventions a été menée avec l’appui du système CAS-One® IR. Une dizaine de manipulateurs radio, cinq médecins et deux internes ont été formés à l’utilisation de ce dernier. Le déploiement au CHU Dijon Bourgogne, premier établissement de France à s’en doter, a été financé par le fonds d’innovation de l’établissement pour un coût d’environ 300 000 euros.

Le déploiement de cette technologie innovante fait l’objet d’une communication lors des Journées francophones de radiologie qui se déroulent du 7 au 10 octobre à Paris. Journées au cours desquelles la société Cascination s’est vu remettre le prix de l’innovation dans la catégorie radiologie interventionnelle.

"La technologie CAS-One® IR permet à la fois la simulation, le guidage du geste interventionnel et la confirmation de l’ablation. Elle nous apporte précision et efficacité. Les patients qui bénéficient de cette solution sont hospitalisés un ou deux jours, contre huit à neuf jours pour des interventions chirurgicales, ce qui contribue à leur meilleure qualité de vie, et présentent beaucoup moins de risques de récidive. Appuyée par ce système, la radiologie interventionnelle constitue une véritable alternative à la chirurgie : non invasive, elle permet de soigner sans ouvrir, elle est moins risquée et contribue à une meilleure qualité de vie des patients."

Professeur Romaric Loffroy, chef du pôle imagerie, CHU Dijon Bourgogne

"Depuis cet été, le CHU Dijon Bourgogne, premier établissement que nous équipons de cette technologie en France, a mené avec succès plusieurs actes percutanés avec l’appui de CAS-One® IR, qui permet la fusion d’images IRM et CT pour les lésions invisibles, une excellente précision dans l’ablation des tumeurs profondes, une planification pertinente pour les tumeurs proches et la confirmation de l’ablation Ablasure® pour évaluer immédiatement le succès du traitement. À terme, le dispositif pourrait être utilisé pour d’autres cancers que les cancers digestifs et permettra des protocoles de recherche clinique."

Philippe Mathieu, responsable France de Cascination

A propos du centre hospitalier universitaire (CHU) Dijon Bourgogne



Le centre hospitalier universitaire (CHU) Dijon Bourgogne est un établissement de référence pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Il compte près de 1 800 places et lits sur plusieurs sites à Dijon, dont le principal est l’hôpital François-Mitterrand, et emploie plus de 8 000 personnes. Il a, en 2020, accueilli des patients pour plus de 425 000 journées d’hospitalisation.



www.chu-dijon.fr





A propos de Cascination

Basée à Berne (Suisse), Cascination est une entreprise spécialisée dans la robotique et l’imagerie médicale, avec des applications principalement dans les domaines de l’oncologie et de l’otologie. L’entreprise, qui a reçu plusieurs awards pour ses innovations au service des équipes soignantes et des patients, équipe 40 centres hospitaliers en Europe qui ont déjà permis de traiter 6 000 patients.



www.cascination.com