ID SOLUTIONS, entreprise initialement spécialisée dans l’élaboration de diagnostics in vitro en oncologie, concentre depuis le début de la crise sanitaire tout son savoir-faire et sa réactivité dans la réponse à la propagation du virus SARS-CoV-2.





Commercialisation du kit de dépistage ID™ SARS-CoV-2 / VOC Revolution Pentaplex



La stratégie de criblage des tests positifs pour la recherche de mutations d’intérêt du SARS-CoV-2 a évolué (cf. DG-URGENT n°2021-123). Désormais, la détection des mutations K417N, L452R et E484K sur les échantillons porteurs du virus SARS-CoV-2 devient nécessaire pour les laboratoires d’analyses. C'est pourquoi l’équipe d’ID SOLUTIONS vient de lancer la commercialisation de son kit ID™ SARS-CoV-2 / VOC Revolution Pentaplex, développé pour cribler les mutations K417N, L452R et E484K. Autorisé par l’ANSM depuis le 17 décembre, ce test, entièrement fabriqué en France, permet un accès rapide aux résultats pour les laboratoires.



ID™ SARS-CoV-2 / VOC Revolution Pentaplex



Kit d’amplification pour la détection du SARS-CoV-2 et le criblage des mutations K417N, L452R et E484K par RT-PCR.





Kit de détection



ID™ SARS-CoV-2 / VOC Revolution Pentaplex est un kit de détection par RT-PCR, prêt à l’emploi, permettant d’amplifier spécifiquement l’ARN du SARS-CoV-2 et de détecter la présence des mutations K417N, L452R et E484K à partir d’ARN extrait.





Trois séquences cibles



Ce système pentaplex qualitatif permet, pour chaque échantillon, l’amplification spécifique et simultanée de trois séquences cibles spécifiques du SARS-CoV-2 (N, RdRP1 et RdRp2), des mutations K417N, L452R et E484K ainsi que d’un contrôle interne endogène.





Une seule réaction



Le test ID™ SARS-CoV-2 / VOC Revolution Pentaplex est un test qui permet de détecter dans une seule réaction la présence du virus SARS-CoV-2 et de distinguer les mutations K417N, L452R et E484K.





Diagnostic in-vitro



Ce kit est validé sur les instruments CFX-96 Touch real time PCR (Bio-Rad) et QuantStudio 5™ (Applied Biosystems). Pour tous autres instruments, veuillez-nous contacter.

Priorité aux laboratoires et CHU français



Anticipation et réactivité : deux facteurs clés du succès de l’entreprise, qui a toujours privilégié ses clients basés sur le territoire national. Lise GREWIS, directrice, précise : "Nous expédions nos produits en France comme à l’international. En tant qu’entreprise française, il nous paraît primordial de répondre en priorité aux besoins des laboratoires et CHU français. Pour y parvenir, nous avons recruté une quarantaine de personnes depuis le début de la pandémie. Notre capacité de production hebdomadaire est ainsi passée de 25 000 tests par semaine en avril 2020 à 1,250 millions de kits par semaine en décembre 2021, ce que nous n’aurions jamais pu imaginer il y a quelques mois !" ID SOLUTIONS, qui s’efforce de livrer ses clients en moins de 48h, a même bousculé ses habitudes de livraison. Régulièrement, l’entreprise fait même appel à des coursiers privés afin de livrer, parfois le jour même de la commande, les laboratoires en rupture de stock.





L’équipe de développement, spécialisée en recherche sur les mutations génétiques de par son expérience en oncologie, utilise son savoir-faire au quotidien et reste en permanence en veille scientifique pour suivre l’évolution du virus. En contact étroit avec le Ministère de la Santé, elle se tient prête pour le criblage des potentielles futures mutations d’Omicron.





À propos d'ID SOLUTIONS



ID SOLUTIONS est une entreprise française innovante dans le domaine de l’oncologie. Créée en 2016, elle est située à Grabels près de Montpellier. Depuis l’arrivée de la crise sanitaire, elle a adapté son savoir-faire à la problématique de détection du COVID-19 et de ses variants. La société développe et produit une gamme de kits de détection par RT-PCR du SARS-CoV2 et tous ses mutants. Afin de répondre à la demande croissante des laboratoires et centres hospitaliers, l’effectif de l’entreprise a triplé en seulement quelques mois, passant ainsi de 8 à 55 salariés, pour un CA de 50 ME à fin 2020. Grâce à cette nouvelle organisation, ID SOLUTIONS a ainsi produit 34 millions de tests depuis avril 2020, devenant un acteur clé dans la lutte contre la pandémie sur le sol français.