AVISTO prévoit de recruter 70 ingénieurs logiciel en 2026, dont 30 en PACA

Published on 16/02/2026 à 12:28

La société d’ingénierie logicielle présente ses prévisions de recrutement pour ses implantations françaises. Elle recherche, au niveau national, 70 collaborateurs passionnés, quel que soit leur niveau d’expérience, prêts à relever les défis techniques de la transformation digitale, dont 30 répartis sur ses site de Sophia Antipolis et Aix-en-Provence.

Nouveauté 2026 : l’ouverture de 10 VIE à l’international (Portugal, Italie, Belgique).




Offres et candidatures : https://emploi.avisto.com


Pour répondre aux besoins stratégiques de ses clients en 2026, AVISTO prévoit de recruter 70 ingénieurs, débutants ou expérimentés, issus d’écoles d’ingénieurs ou de parcours universitaires équivalents (BAC+5).

AVISTO recherche principalement des développeurs, ingénieurs d’études, leaders techniques et chefs de projets dans les métiers du logiciel, du DevSecOps, de l’assurance qualité et de la data / IA.

Tous les postes sont proposés en CDI. AVISTO valorise les talents alliant expertise technique et savoir-être, et accompagne ses nouvelles recrues dans leur montée en compétences.

Les offres déjà disponibles sont consultables sur le site emploi d’AVISTO :
https://emploi.avisto.com

10 VIE, un tremplin pour les jeunes ingénieurs

En parallèle de ces recrutements en France, AVISTO ouvrira en 2026 une dizaine de postes en Volontariat International en Entreprise (VIE), en cohérence avec la dynamique internationale du groupe.

Les premières missions ont été lancées au Portugal, en Italie, et en Belgique.

Géré par Business France, le VIE permet à de jeunes ingénieurs (18 - 28 ans) d’acquérir une expérience professionnelle internationale de 6 à 24 mois. Flexible et simple à déployer, ce dispositif s’inscrit pleinement dans la stratégie d’expansion internationale du groupe, tout en offrant aux jeunes talents un accompagnement administratif complet et un statut sécurisé.

A propos d’AVISTO

AVISTO est une société d’ingénierie spécialisée dans le développement de solutions logicielles sur mesure, destinées aux systèmes d’information et aux applications industrielles.

AVISTO conçoit des produits complets et personnalisés pour des environnements variés : solutions web, client lourd et mobile. L’entreprise accompagne également ses clients sur des domaines connexes tels que le DevOps, le Cloud, la Data / IA et le design UX / UI, leur offrant une approche intégrée pour relever les défis technologiques les plus complexes.

Fondée à Sophia-Antipolis et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.

Where passion leads to excellence

avisto.com
 

 

Communiqué publié par Mongaboure Xavier
Published on 16/02/2026 à 12:28
