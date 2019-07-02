emploi







Offres et candidatures : https://emploi.avisto.com



Pour répondre aux besoins stratégiques de ses clients en 2026, AVISTO prévoit de recruter 70 ingénieurs, débutants ou expérimentés, issus d’écoles d’ingénieurs ou de parcours universitaires équivalents (BAC+5).



AVISTO recherche principalement des développeurs, ingénieurs d’études, leaders techniques et chefs de projets dans les métiers du logiciel, du DevSecOps, de l’assurance qualité et de la data / IA.



Tous les postes sont proposés en CDI. AVISTO valorise les talents alliant expertise technique et savoir-être, et accompagne ses nouvelles recrues dans leur montée en compétences.

Les offres déjà disponibles sont consultables sur le site emploi d’AVISTO :

https://emploi.avisto.com

10 VIE, un tremplin pour les jeunes ingénieurs



En parallèle de ces recrutements en France, AVISTO ouvrira en 2026 une dizaine de postes en Volontariat International en Entreprise (VIE), en cohérence avec la dynamique internationale du groupe.



Les premières missions ont été lancées au Portugal, en Italie, et en Belgique.



Géré par Business France, le VIE permet à de jeunes ingénieurs (18 - 28 ans) d’acquérir une expérience professionnelle internationale de 6 à 24 mois. Flexible et simple à déployer, ce dispositif s’inscrit pleinement dans la stratégie d’expansion internationale du groupe, tout en offrant aux jeunes talents un accompagnement administratif complet et un statut sécurisé.

A propos d’AVISTO



AVISTO est une société d’ingénierie spécialisée dans le développement de solutions logicielles sur mesure, destinées aux systèmes d’information et aux applications industrielles.



AVISTO conçoit des produits complets et personnalisés pour des environnements variés : solutions web, client lourd et mobile. L’entreprise accompagne également ses clients sur des domaines connexes tels que le DevOps, le Cloud, la Data / IA et le design UX / UI, leur offrant une approche intégrée pour relever les défis technologiques les plus complexes.



Fondée à Sophia-Antipolis et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.

avisto.com

