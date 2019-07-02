 27699tt

ELSYS Design prévoit de recruter 190 ingénieurs systèmes embarqués en 2026, dont 15 à Aix-en-Provence

Published on 27/01/2026 à 16:19

La société d’ingénierie ELSYS Design, filiale d’ADVANS Group, renforce ses équipes et prévoit de recruter 190 ingénieurs en systèmes embarqués sur 10 villes françaises, dont 15 à Aix-en-Provence. Les profils recherchés couvrent le logiciel embarqué, l’ASIC/FPGA, la carte électronique, l’ingénierie système et le management technique.

Nouveauté 2026 : l’ouverture de 10 VIE à l’international (Portugal, Italie, puis un troisième pays).

 

Offres et candidatures : https://emploi.elsys-design.com/offers


Pour répondre aux besoins stratégiques de ses clients en 2026, ELSYS Design va poursuivre le renforcement de ses équipes avec des ingénieurs passionnés souhaitant relever des défis stimulants aux côtés d’acteurs industriels majeurs.

Les domaines d’activité couverts incluent entre autres l’énergie, les semi-conducteurs, les transports, la défense, l’aéronautique, le spatial, les télécommunications, l’IoT, le médical, la sécurité et le multimédia.


Des recrutements centrés sur les métiers des systèmes embarqués

ELSYS Design va recruter principalement des développeurs, des concepteurs ou encore des architectes en systèmes embarqués. Leur domaine d’expertise est le logiciel embarqué, la microélectronique (FPGA / ASIC / SoC), la carte électronique, ou l’ingénierie système.

Parallèlement, des postes d’encadrement seront ouverts (chef de projet, responsable technique, business manager) ainsi que des postes au sein des fonctions transverses (support, méthodes, qualité).

Les emplois proposés sont tous en CDI et sont rattachés aux implantations de Paris, Lille, Lyon, Grenoble, Valence, Nice Sophia-Antipolis, Aix-en-Provence, Toulouse, Nantes et Rennes.

Tous les postes sont proposés en CDI et s’adressent à des ingénieurs issus d’écoles spécialisées ou de cursus universitaires équivalents (Bac+5), qu’ils soient jeunes diplômés, confirmés ou experts. Au-delà des compétences techniques, ELSYS Design accorde une importance particulière au savoir-être et à la passion pour l’innovation.

Pour consulter les offres déjà disponibles et postuler en ligne, rendez-vous sur le site emploi d’ELSYS Design :
https://emploi.elsys-design.com/offers

10 VIE, un tremplin pour les jeunes ingénieurs

En parallèle de ces recrutements en France, ELSYS Design ouvre en 2026 une dizaine de postes en Volontariat International en Entreprise (VIE).
Les premières missions ont été lancées au Portugal et en Italie, et un troisième pays sera annoncé dans le courant de l’année.

Géré par Business France, le VIE permet à de jeunes ingénieurs (18 - 28 ans) d’acquérir une expérience professionnelle internationale de 6 à 24 mois. Flexible et simple à déployer, ce dispositif s’inscrit pleinement dans la stratégie d’expansion internationale du groupe, tout en offrant aux jeunes talents un accompagnement administratif complet et un statut sécurisé.

A propos d’ELSYS Design

ELSYS Design est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes électroniques embarqués (microélectronique, carte électronique, logiciel embarqué, ingénierie système).

Présent sur 16 sites en Europe et aux États-Unis, ELSYS Design propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients grâce à une expertise multisectorielle et des modèles d’intervention flexibles.

Fondée et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.

Where passion leads to excellence

elsys-design.com
 


 

