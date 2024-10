gastrocuisine



Amateur de whiskies originaux, de rhums authentiques, de Cognacs d’artisans et, plus généralement, de dégustation de spiritueux réellement dignes d’intérêt ? Désireux de connaître en toute transparence les méthodes de production et privilégier les artisans-producteurs indépendants et le Made in France ? myDistillerie.com propose des spiritueux d’artisans en direct des producteurs, une immersion chez les distillateurs, des informations claires sur les produits, un outil d’accompagnement des dégustations et le partage d'expériences avec une communauté de passionnés.





A l'origine du projet



myDistillerie.com est née à l'initiative de Bruno Mangin, propriétaire de la Brasserie-Distillerie La Rouget de Lisle, qui réalise sur place toutes les étapes de production de spiritueux d’exception (brassage, distillation, vieillissement, embouteillage). L’idée de départ était simplement de faciliter l’accès des consommateurs à ses whiskies. Mais plus cette idée avançait, plus il devenait évident qu’il fallait aller plus loin : ouvrir le concept à d’autres producteurs, mais également permettre aux amateurs de spiritueux de vivre de véritables expériences autour de la dégustation de produits authentiques. D’où la naissance de myDistillerie.com Authentic Experience.



Le projet est porté par Stéphane Pillard, qui évolue depuis une dizaine d’années dans l’univers des boissons alcoolisées artisanales. En 2010, il lance à Besançon un bar d’un positionnement très original pour l’époque, puisque les productions régionales y ont une place prépondérante, notamment en ce qui concerne la bière (pression 100% locale, dont un bec accueillant à tour de rôle les micro-brasseurs de Franche-Comté, et près de 80 bières franc-comtoises différentes en bouteilles). En 2012, il rejoint Bruno Mangin pour participer au développement de la Brasserie- Distillerie La Rouget de Lisle (Jura) à la Direction Commerciale puis à la Direction Opérationnelle. Très récemment, il a créé la SAS Le Limonadier pour assurer le lancement de myDistillerie.com.



myDistillerie.com a pour ambitions de devenir un lien privilégié entre des producteurs et des consommateurs, de garantir une totale transparence sur les méthodes et les lieux de production, et de fédérer une communauté de passionnés qui, au-delà de leur intérêt pour les spiritueux, se sentent de véritables consommacteurs. Le tout dans le souci de promouvoir les petits producteurs et les circuits courts.





Campagne de financement participatif



Pour concrétiser ce concept, myDistillerie.com a lancé en septembre 2018 une campagne de financement participatif sur la plateforme française KissKissBankBank, avec un objectif initial de 8 000 €.



Cette campagne doit permettre le développement d'une application Android et iOS. Celle-ci sera un véritable assistant personnel lors de dégustations, seuls ou entre amis. Elle permettra également de comparer ses sensations avec celles d’un professionnel, mais aussi de partager avec toute une communauté.



Cette campagne est aussi, pour les contributeurs, l’occasion de bénéficier de contreparties très exclusives, avec des lots de produits qui seront conçus pour l’occasion : whiskies singles casks spécialement sélectionnés, purs malts en éditions limitées, vodka made in France, rhums français d’artisan…



L'ambition étant d’aller toujours plus loin dans les expériences proposées, les plus fervents amateurs ont même la possibilité de faire réaliser leur propre tonneau de whisky single cask, en faisant les choix stratégiques à chaque grande étape de la production : choix des malts (tourbés ou non), choix du tonneau (après consultation de l’historique de plusieurs tonneaux), suivi du vieillissement (avec des dégustation régulières), choix de la période de mise en bouteille et de la réduction.



Pour rendre cette expérience unique plus accessible, elle est également proposée selon un mode collaboratif, réunissant 35 propriétaires qui élaboreront ensemble leur tonneau de whisky single cask.



Un dépassement de l’objectif initial donnera la possibilité de développer plus rapidement un maximum de fonctions et d'accroître l'interactivité de l'application, mais également d'accélérer le développement de l'ensemble du projet, et d'intégrer plus de producteurs pour proposer une variété plus grande de spiritueux d'exception.

Pour accéder à la page de la campagne : www.kisskissbankbank.com/fr/projects/mydistillerie