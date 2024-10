musique





"Je voulais à la fois le côté dingue et stéréotypé du style manga. Je voulais montrer une humanité morcelée, distordue, déséquilibrée, mais profondément vibrante.Dans ma musique, j’aime qu’on ne sache pas ce qui va advenir la seconde suivante, comme une suite permanente de nouveaux événements, avec des développements retardés et brusquement stoppés, comme une descente en bobsleigh où tout défilerait sans qu’on ait le temps de voir ce qui se passe." Pascal Zavaro





DENSHA OTOKO ADAPTÉ POUR L’OPÉRA



Le livret de Manga-Café est librement inspiré de Densha Otoka (L’homme du train). Ce titre est bien connu des amateur de culture japonaise contemporaine. Le héros de Densha Otoka est un otaku d’un vingtaine d’années qui, un soir dans un train de Tokyo, s’interpose pour secourir une superbe jeune fille, agressée par un ivrogne. Désirant la conquérir,il raconte cette altercation aux membres d’un forum de discussion pour célibataires. Il Sollicitera leur aide pour vaincre sa timidité maladive et séduire Makiko.





DANS L’AIR DU TEMPS

"Rarement l’opéra a paru si actuel [...] sur ce canevas à l’ironie douce-amère et à portée philosophique [...] Zavaro pose une musique pleine d’invention. [...] On ne peut que louer la vitalité du tout nouvel ensemble Les Apaches, dirigé par Julien Masmondet. [...] Magnifique scénographie d’Elsa Ejchenrand et mise en scène de Catherine Dune [...] On en sort avec un trouble certain. [...]".

Thierry Hillériteau - Le Figaro - 28 mai 2018





Compositeur : PASCAL ZAVARO



Eléonore PANCRAZI, Morgane HEYSE, André GASS, Laurent DELEUIL, Philippe BROCARD

Ensemble instrumental : Les APACHES



Direction : Julien MASMONDET