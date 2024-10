jeunesse

Combien d’élèves musiciens se sont arraché les cheveux en tentant de déchiffrer une partition ? Souvent rébarbatif, l’apprentissage du solfège, passage obligé lorsqu’on veut jouer d’un instrument, a eu raison de bien des vocations. Pour faciliter l’accès de tous à la musique, Alain Stoffen, professeur de piano depuis plus de trente ans, a décidé de concevoir des approches ludiques et innovantes.





Un conte interactif inspiré d’une histoire vraie



L’histoire du "Coq farceur et des moines qui chantaient faux" invite les enfants, dès l’âge de 7 ans, à un voyage rempli d’aventures, au cœur du Moyen-âge. En l’an 1025, alors que les notes et partitions n’existent pas encore, dans son abbaye, le moine Guy d’Arezzo essaie désespérément de mettre au point une méthode qui permette à ses compères de ne plus chanter faux. C’est ainsi que naissent les bases du solfège : la portée, les clés et les notes de musique. Mais pendant ce temps, un curieux coq farceur sème une belle pagaille dans le monastère, multipliant pièges et facéties.













Au cours du récit, l’enfant va devenir le héros du conte, sa mission consistant à aider Guy d'Arezzo à déjouer les manigances du coq, en décryptant les partitions. Comment les premières notes ont-elles été dessinées ? Comment est née la clef de sol, la clé de fa et la clé d'ut ? A travers une série de petits exercices ludiques, l’enfant, accompagné d’un adulte - parent, grand-parent ou professeur de musique - va découvrir les secrets des origines du solfège. Un récit librement inspiré d’une histoire vraie, issue de l’ouvrage d’un moine bénédictin écrit au XIe siècle.





Convivialité et plaisir d’apprendre



Entièrement écrit et illustré par Alain Stoffen, ce conte pédagogique a pour but de démystifier le solfège tout en s’amusant, mais aussi de partager un moment de complicité réunissant enfants et adultes autour d’une table. Alors que les applications numériques laissent l’enfant seul dans ses apprentissages, "Le Coq farceur" privilégie l’implication des parents, le plaisir et la convivialité.





"Le coq farceur et les moines qui chantaient faux"



Auteur : Alain Stoffen

Édition : auto-édition

Format : 240 x 165 mm, nombre de pages : 64 ISBN : 978-2-9540859-1-3 Prix : 16,00 €

A partir de 7 ans

Parution : 20 septembre 2018 Plus d'informations : www.lecoqfarceur.com