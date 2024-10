pratique



Un facilitateur de courses

Grâce à l'application mobile Magilist, l'utilisateur peut, où qu'il se trouve, dicter sa liste de course en fonction de ses besoins et de ses envies, choisir précisément ses produits et les recommander simplement en scannant les articles.

Toute la famille participe aussi à la construction de la liste de courses, grâce au partage de liste en temps réel : chacun rajoute ce dont il a besoin.

Souplesse et adaptabilité

Fini les oublis, les erreurs et les heures passées devant l'ordinateur : la liste de course se constitue tout au long de la semaine.

En cas de changement de trajet ou de départ en vacances, pas besoin de ressaisir sa liste de course pour changer de magasin destinataire, en un clic l'utilisateur peut déplacer sa liste et Magilist lui propose même des produits alternatifs spécifiques à la nouvelle enseigne choisie.



Toutes les enseignes de grande distribution

Magilist fonctionne déjà avec l'ensemble des Hypers/Supers/Drives (Auchan, Leclerc,Carrefour, Monoprix...) et fonctionnera très rapidement avec la plupart des sites d'e-commerce.

Ainsi tous les achats sont regroupés au même endroit : l'application donne à tout moment une vision claire de l'ensemble des paniers en cours dans l'ensemble des boutiques référencées.

100% gratuite, garantie sans pub et compatible Apple et Androïd