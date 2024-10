societe



Le droit, austère ? Préjugé !

Le droit est parfois perçu comme une matière technique, abstraite voire peu digne d’intérêt... Il gouverne pourtant les politiques et questions de société majeurs et donc, in fine, notre quotidien. De l’instauration d’une VIème République au rôle du Conseil Constitutionnel ; de la liberté d'expression (et de rire) sur les réseaux sociaux au droit du travail ; en passant par le burkini, le harcèlement de rue et la PMA… Tous ces sujets - et leurs conséquences - sont traités et encadrés par le droit. Ils évoluent grâce à lui.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, derrière une apparence austère se cachent des histoires et des personnages dignes de scénarios de films : comment le lancer de nain a-t-il modifié la définition de l’ordre public ? Comment le revenge porn a-t-il fait avancer le droit ? Comment des bouteilles de whisky et de schnaps ont pu éviter un conflit armé ? Qu'est-il arrivé pour que l'on passe de l'interdiction de la soutane à celle du burkini ? Comment les personnages des séries populaires permettent de fixer les contours de la fidélité ?





Le lancer de nains : comment un nain a modifié la définition de l'ordre public

L’ordre public, vous en avez forcément entendu parler. C’est ce concept qui justifie l’instauration de l’État d’urgence, la restriction des libertés individuelles et un rapport accablant d’Amnesty International. Et bien, c’est aussi une notion qui a été modifiée, il y a 30 ans, par Manuel Wackenheim. Un nain, mais pas n’importe lequel, un nain épanoui professionnellement, un nain-termittent du spectacle qui avait trouvé comme gagne-pain la brillante idée d’être homme canon. C’en était trop pour la Mairesse de Morsang sur Orge (petite commune d’Île de France où il devait se produire) qui fit interdire cette activité au nom de… l’ordre public. C’est une blague ? Non, juste la triste et célèbre histoire de M. Wackenheim, de ce qui peut être accompli - ou non - au nom de la « dignité humaine » et de l’une des décisions majeures de notre État de droit...



A retrouver dans : "L’arrêt Morsang-sur-Orge"



Le revenge porn : comment une séance de photos coquines a fait avancer le droit

Le concept est simple : publier sur internet les photos et vidéos porno de son ex compagnon ou, plus généralement, de son ex compagne après une rupture mal digérée. L'objectif ? Se venger ! Après avoir fait des ravages aux États Unis (auprès de Kim Kardashian, Pamela Anderson, etc.), le concept a traversé l’Atlantique pour se retrouver devant les juridictions françaises. Avec une question simple : peut-on condamner le revenge porn ? Attention, la réponse est loin d’être évidente…



A retrouver dans : "Comment la revanche d’une blonde a fait avancer le droit"





La revendication d’un territoire à coups de… bouteilles de schnaps et de whisky

Les conflits armés, fardeau de ces derniers siècles, sont le résultat des tensions fortes entre différents pays et traduisent un échec de la diplomatie. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu’il en serait si les gouvernants se réunissaient autour d’une bonne bouteille ? L’interrogation n’est pas si absurde puisque, là où certains ont opté pour les armes, d’autres ont décidé de revendiquer des territoires à coups de bouteille de whisky ou de schnaps. Et, on vous le garantit, c’est une histoire vraie !



A retrouver dans : "La souveraineté territoriale : En avant la cavale !"

"Best of droit" dévoile les coulisses de bien d’autres anecdotes, toutes véridiques. Vous y retrouverez le Général de Gaulle grimé en Dark Vador, Bracasséus (un descendant de l’architecte inconnu de la tour de Pise), un "Danse avec les Stars" institutionnel, les plus malhonnêtes stratégies pour négocier les traités internationaux, Simone Veil, des sadomasochistes belges devant le Cour européenne des droits de l’homme, le service public version café gourmand, les lois encadrant les réseaux sociaux, les salariés de la télé-réalité, Nadine Morano et Guy Bedos en passant par Cyril Hanouna, Neymar,…





Les auteurs :



Mickaël Benillouche : Maître de conférences à Amien et Lille

Arnaud Dilloard : Maître de conférences à Cergy-Pontoise

Valère Ndior : Maître de conférences à Toulouse

Tatiana Vassine : Avocate au Barreau de Paris et Directrice de la collection "Le Meilleur du Droit"



"Best of Droit, 20 billets qui vous feront voir le droit autrement"

Auteurs : Mickaël Benillouche, Arnaud Dilloard, Valère Ndior, Tatiana Vassine

Editeur : Enrick B. Editions

Format : 140 x 210mm, 160 pages

Prix : 14,95 €

Date de sortie : 2 avril 2018