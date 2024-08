culture



L'histoire



Dans un Saigon rebaptisé Hô-Chi-Minh-Ville par le régime communiste, survivre est devenu l’ultime préoccupation pour la majorité. Échappant au piège de ce monde nouveau, Khanh se révèle un virtuose des combines et s’enrichit tant qu’il peut. À l’opposé, Kiêu a combattu dans la jungle et sa foi révolutionnaire est aussi intacte qu’inébranlable.



C’est un grand et bel amour qui va les unir, au-delà de leurs convictions politiques plus que divergentes… Tandis que les amants s’ébattent, Huong, la marchande de rue, promène sa palanche, semblant peser les âmes, se révélant la messagère du destin. Illustrant à la perfection l’adage "Rassasié on devient Bouddha, affamé on devient un diable malfaisant".





"Don Ganh"

Auteur : Patrick Taisne Nguyên

Editeur : Ella-éditions

220 pages, 21 x 15 cm, broché

Prix de vente au public : 18,00 € TTC

ISBN : 978-2-36803-161-2





A propos de l'auteur



Patrick Taisne NGuyên partage sa vie entre la France et le Vietnam. Chirurgien-Dentiste, écrivain la nuit ou bien dans les avions qui l’emmènent en Asie, il a découvert l’écriture récemment. "Don Ganh" est son premier roman. Avec cet ouvrage, il dessine les vies de Hoa, de Khanh, de Kiêu, de Liên et de Xuân. Ses personnages, évoluant de la Révolution jusqu’à nos jours, nous offrent une vision dure, parfois tragique, mais surtout profondément émouvante et inoubliable du Vietnam moderne.