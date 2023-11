emploi







Partenaire technologique de référence, ADVANS Group est spécialisé dans l’ingénierie des systèmes électroniques (société ELSYS Design), logiciels (société AViSTO) et mécaniques (société MECAGINE).



Au cours du premier trimestre 2024, ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE vont accueillir des stagiaires F / H issus de parcours BAC +5 (ingénieur ou équivalent).



Passionnés, mêlant savoir-faire et savoir-être, les étudiants sélectionnés mettront en œuvre des technologies de pointe au cours de leur stage.



Encadrés par un chef de projet ou un ingénieur expérimenté, ils bénéficieront d’un environnement idéal pour approfondir les connaissances acquises durant leur formation et être ainsi en mesure de relever des défis techniques stimulants.



Ces stages sont des opportunités de type « pré-embauche » : chaque année, la très grande majorité des étudiants ayant réalisé leur projet de fin d’études chez ELSYS Design, AViSTO ou MECAGINE poursuivent l’aventure en CDI.



Offres de projets de fin d'études

Les offres disponibles sont consultables sur les sites emploi (Contrats > « Stage »):



- 36 sur le site emploi d’ELSYS Design :

Logiciel embarqué,

FPGA,

Carte électronique,

Vérification UVM,

Ingénierie d’affaires…



- 18 sur le site emploi d’AViSTO :

Développement logiciel full-stack,

DevOps, Cloud, QA, Cybersécurité,

Qualité, product owner, chef de projet junior,

Ingénierie d’affaires…

Toutes les offres sont également rassemblées au sein d’un livret consultable sur la page Stagiaires & Alternants F/H du site ADVANS Group.





Retours d'expérience en vidéo



Des témoignages vidéo d’anciens stagiaires et alternants sont à retrouver sur les chaînes Youtube :

Ils présentent leur parcours, leur stage / alternance et décrivent notamment les compétences qu’ils ont pu développer.

A propos d'ADVANS Group



Créé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialiste de l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques.

Conjuguant expertise technique et savoir-faire métier, les ingénieurs d’ADVANS Group interviennent sur l’ensemble du cycle de développement de systèmes complexes, au sein de nombreuses industries – aérospatiale, défense, énergie, IoT, médical, secteur tertiaire, semi-conducteur, transport etc.

Fondé et managé par des ingénieurs, ADVANS Group rassemble trois sociétés : ELSYS Design (conception de systèmes embarqués), AViSTO (développement logiciel applicatif), MECAGINE (conception mécanique) et cinq filiales internationales. Le groupe est implanté en France, en Serbie, au Portugal et aux Etats-Unis.

Where passion leads to excellence



www.advans-group.com/fr