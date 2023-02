emploi







Pour accompagner la croissance de ses activités en 2023, AViSTO prévoit de recruter 110 ingénieurs, débutants ou expérimentés, issus d’écoles d’ingénieurs ou de parcours universitaires équivalents (BAC+5).



AViSTO recherche principalement des développeurs, des ingénieurs d’études, des leaders techniques et des chefs de projets dans les métiers du logiciel, du DevSecOps, de l’assurance qualité et de la data.

Tous les postes sont en CDI et s’adressent à des passionnés, mêlant savoir-faire et savoir-être.

Les offres déjà disponibles sont consultables sur le site emploi d’AViSTO : https://emploi.avisto.com/offers

Retour sur 2022



L’année 2022 a été marquée par la poursuite des investissements consacrés à l’environnement de travail. On peut citer les déménagements à Aix en Provence et Lyon au sein de de nouveaux espaces modernes, accueillants et tenant compte des nouvelles manières de travailler (flex office, outils de visioconférence etc.), ou encore l’aménagement d’une terrasse à Vallauris.



AViSTO a également poursuivi son développement à l’international, avec l’ouverture de filiales à Niš (Serbie) et à Lisbonne (Portugal).





Vidéos tournées en 2022



Enfin, AViSTO a investi dans la réalisation de vidéos. Tout d’abord, trois vidéos d’entreprise, tournées à Vallauris, Lyon et Paris. Mais aussi douze interviews de salariés, au sein desquelles ils partagent leur expérience chez AViSTO.

Voici quelques extraits :



"Ce qui me plaît chez AViSTO, c’est l’entraide, l’ambiance très chaleureuse, on est intégré très rapidement." Ryana, ancienne stagiaire, désormais ingénieure logicielle

"Ce qui me plaît le plus chez AViSTO, c’est le sentiment de famille. […] On cherche vraiment un projet qui puisse plaire à l’individu. […] On peut être force de proposition et on est toujours écouté : sur les aspects techniques lorsqu’on propose des solutions, mais aussi sur les aspects managériaux." Fabien et Yann, ingénieurs Cloud / DevOps

"Un autre aspect très positif, c’est le fait de pouvoir évoluer dans des stacks technologiques modernes, soit open source, soit Microsoft, ce qui fait également plaisir à tous les collaborateurs." Thibault, directeur de projets

"Le développement logiciel, si ça vous plaît, c’est ce qu’on fait de mieux. Toute cette technicité aussi dans les projets. C’est ce qui fait, je pense, qu’on aime travailler chez AViSTO." Léa, ingénieure d’affaires.

Pour accéder à la banque d'images, cliquez ici

A propos d'AViSTO



AViSTO est une société d’ingénierie dont la vocation est le développement de solutions logicielles complexes. Elle rassemble des expertises pointues dans les domaines de la programmation objet / web / mobile, du DevSecOps, de l’assurance qualité et de la data science.



Le savoir-faire d’AViSTO couvre toutes les étapes de la vie d’un logiciel, du recueil des besoins à l’implémentation, en passant par la maintenance et l’exploitation. Les ingénieurs de la société interviennent dans les domaines des systèmes d’information, du web, des télécoms, du logiciel industriel, de l’applicatif embarqué et du réseau.



Les centres techniques d’AViSTO sont situés dans les villes de Vallauris (siège social), Paris, Grenoble, Lyon, Rennes, Nantes, Aix-en-Provence et Toulouse. AViSTO est une filiale d’ADVANS Group.



Where passion leads to excellence

avisto.com