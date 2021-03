emploi

Après une année 2020 stable malgré la crise sanitaire, la société d’ingénierie prévoit de recruter 80 ingénieurs logiciel (ou équivalent BAC+5) tout au long de l’année 2021 pour ses implantations de Paris, Nice Sophia Antipolis, Aix-en-Provence, Lyon, Grenoble, Toulouse, Nantes et Rennes. Elle recherche des collaborateurs passionnés, débutants ou expérimentés, prêts à relever les défis techniques de la transformation numérique.



Face à des vents contraires en 2020, AViSTO a réussi à limiter l’impact de la crise sanitaire et ses activités sont reparties à un rythme élevé en 2021.



Sous réserve qu’une nouvelle vague ne vienne pas pénaliser durablement l’économie, AViSTO prévoit ainsi de recruter 80 ingénieurs en 2021, débutants ou expérimentés, issus d’écoles d’ingénieurs ou de parcours universitaires équivalents (BAC+5).



AViSTO recherche principalement des développeurs, des leaders techniques et des chefs de projets dans les métiers du développement logiciel, du DevOps, de l’assurance qualité, de la data (big data / machine learning / data science / business intelligence) et de la cybersécurité.



Tous les postes sont en CDI et s’adressent à des ingénieurs passionnés, mêlant savoir-faire et savoir-être.





Les offres déjà disponibles sont consultables sur le site emploi d’AViSTO

https://emploi.avisto.com/offers

Retour sur 2020



Christophe Parmentier, le directeur opérationnel d’AViSTO, dresse le bilan de l’année 2020 : "Si notre activité a été impactée au premier semestre du fait de l’arrêt de nombreux projets notamment dans le domaine aérien, nos équipes commerciales et techniques se sont pleinement mobilisées. Grâce à leurs efforts, nous avons su faire preuve d’agilité, trouver des solutions et gagner de nouveaux projets. Avant la fin de l’année 2020, nous avions retrouvé un niveau d’activité normal."

Durant toute la période, AViSTO s’est comporté en employeur responsable. Les salaires des collaborateurs concernés par l’activité partielle ont été compensés à 100%, des moyens de formation ont été mis à disposition et plus généralement, un suivi renforcé des équipes a été instauré afin de s’assurer de leur bonne santé physique et morale.





Perspectives pour 2021



Sauf aggravation brutale de la situation sanitaire, l’année 2021 se présente très favorablement pour AViSTO. Christophe Parmentier poursuit : "Nos clients se projettent sur la réalisation de projets d’envergure qu’ils n’avaient pas pu concrétiser l’an dernier et nous serons à leurs côtés pour les accompagner vers la réussite. C’est dans ce contexte que nous souhaitons renforcer nos équipes avec de nouveaux talents."

Il conclut en expliquant pourquoi rejoindre AViSTO : "Dans le monde du développement logiciel, AViSTO est une société reconnue pour sa forte technicité et son approche partenariale de long terme, tant avec ses clients que ses salariés. Envie de rejoindre l’aventure ? Nous serons ravis d’échanger en visioconférence avec les candidats intéressés pour leur faire découvrir l’entreprise et ses projets."

A propos d'AViSTO



AViSTO est une société d’ingénierie dont la vocation est le développement de solutions logicielles. Elle se spécialise dans la réalisation de projets complexes mettant en œuvre des technologies Objet (Java/JEE, C++, C# .Net Core, Python, PHP), Web (Angular, ReactJS, VueJS) et Mobile (Android, iOS, multiplateforme).



A ce cœur de compétences, AViSTO a progressivement ajouté des métiers périphériques au développement logiciel, notamment le DevOps, l’assurance qualité, la data science et la cybersécurité.



Le savoir-faire d’AViSTO couvre toutes les étapes de la vie d’un logiciel, du recueil des besoins à la préparation de ses évolutions. Les ingénieurs de la société interviennent dans les domaines des systèmes d’information, du web, des télécoms, du logiciel industriel, de l’applicatif embarqué et du réseau.



Les centres techniques d’AViSTO sont situés dans les villes de Vallauris (siège social), Paris, Grenoble, Lyon, Rennes, Nantes, Aix-en-Provence et Toulouse. AViSTO est une filiale d’ADVANS Group.

Where passion leads to excellence



Plus d'informations : www.avisto.com