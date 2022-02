emploi

Les offres déjà disponibles sont consultables sur le site emploi d’AViSTO

https://emploi.avisto.com/offers

Pour accompagner la croissance de ses activités en 2022, AViSTO prévoit de recruter 90 ingénieurs, débutants ou expérimentés, issus d’écoles d’ingénieurs ou de parcours universitaires équivalents (BAC+5).

AViSTO recherche principalement des développeurs, des ingénieurs d’étude, des leaders techniques et des chefs de projets dans les métiers du logiciel, du DevSecOps, de l’assurance qualité et de la data.

Tous les postes sont en CDI et s’adressent à des passionnés, mêlant savoir-faire et savoir-être.





Retour sur 2021



Christophe Parmentier, le directeur opérationnel d’AViSTO, dresse le bilan de l’année 2021 : "2021 a été une année très dynamique pour AViSTO, avec une croissance de 20% de notre chiffre d’affaires, et nous donne d’excellentes perspectives pour les années à venir."



Nous récoltons les fruits de nos choix stratégiques forts (hausse du niveau d’engagement contractuel dans les projets, élargissement du portefeuille clients, agrandissement des locaux et poursuite des investissements dans l’innovation) qui nous ont permis de renforcer nos partenariats avec nos clients.





Perspectives pour 2022



2022 se présente sous les meilleurs auspices. Christophe Parmentier poursuit : "Les centres de R&D et les projets externalisés représentent désormais plus des deux tiers de notre activité. Outre le recrutement de profils juniors, cela va nous conduire à poursuivre le renforcement de notre encadrement tout au long de l’année 2022 avec l’ouverture de nouveaux postes de leaders techniques, de chefs de projets et de responsables techniques.

De plus, si notre cœur de compétences reste le développement logiciel, nos activités dans les domaines du DevSecOps, du Test & Validation et de la data augmentent ; elles représenteront 50% de nos interventions dans les années à venir. Nous allons ainsi également proposer de nombreuses opportunités dans ces métiers, à tout niveau d’expérience."

Christophe Parmentier conclut en expliquant pourquoi rejoindre AViSTO : "Dans le monde du développement logiciel, AViSTO est une société reconnue pour sa forte technicité et son approche partenariale de long terme, tant avec ses clients qu’avec ses salariés.

Tout au long de leur parcours chez AViSTO, les ingénieurs ont l’opportunité de varier les secteurs d’activité, les environnements de travail et les technologies. Dans un climat bienveillant, ils se constituent une expérience riche, avec des environnements techniques stimulants, ce qui leur permet d’évoluer vers des postes à responsabilités techniques et / ou managériales."



A propos d'AViSTO



AViSTO est une société d’ingénierie dont la vocation est le développement de solutions logicielles complexes. Elle rassemble des expertises pointues dans les domaines de la programmation objet / web / mobile, du DevSecOps, de l’assurance qualité et de la data science.

Le savoir-faire d’AViSTO couvre toutes les étapes de la vie d’un logiciel, du recueil des besoins à l’implémentation, en passant par la maintenance et l’exploitation. Les ingénieurs de la société interviennent dans les domaines des systèmes d’information, du web, des télécoms, du logiciel industriel, de l’applicatif embarqué et du réseau.

Les centres techniques d’AViSTO sont situés dans les villes de Vallauris (siège social), Paris, Grenoble, Lyon, Rennes, Nantes, Aix-en-Provence et Toulouse. AViSTO est une filiale d’ADVANS Group.

Plus d'informations : www.avisto.com