Partenaire technologique de référence, ADVANS Group est spécialisé dans l’ingénierie des systèmes électroniques (société ELSYS Design), logiciels (société AViSTO) et mécaniques (société MECAGINE).



Au cours du premier trimestre 2022, ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE vont accueillir des stagiaires / alternants F / H issus de parcours BAC+5 (ingénieur ou équivalent). Passionnés, mêlant savoir-faire et savoir-être, les étudiants sélectionnés mettront en œuvre des technologies de pointe au cours de leur stage. Encadrés par un chef de projet ou un ingénieur expérimenté, ils bénéficieront d’un environnement idéal pour approfondir les connaissances acquises durant leur formation et être ainsi en mesure de relever des défis techniques stimulants.



Ces stages sont des opportunités de type "pré-embauche" : chaque année, plus de 80% des étudiants ayant réalisé leur projet de fin d’études chez ELSYS Design, AViSTO ou MECAGINE poursuivent l’aventure en CDI.



Offres de projets de fin d'étude



Les offres déjà disponibles sont consultables sur les sites emploi (taper le mot-clé "stage") :

26 sur le site emploi d’ELSYS Design :

- Logiciel embarqué,

- FPGA,

- Carte électronique,

- Vérification UVM,

- Ingénieur d’affaires…

18 sur le site emploi d’AViSTO :

- Développement logiciel full-stack

- Développement mobile

- DevOps, Cybersécurité

- Datascience, Machine learning

- Qualité, product owner, chef de projet junior…

1 sur le site emploi de MECAGINE :

- Conception mécanique d’un exosquelette



A noter qu’il est également possible de déposer des candidatures spontanées.





ADVANS Group accueille chaque année de nombreux étudiants ingénieurs pour leurs stages de fin d’études ou pour des alternances :

Le "Livret de stages PFE / alternances 2022" rassemble les opportunités actuelles au sein des sociétés du groupe.

Le guide "En stage / alternance chez ADVANS Group" constitue quant à lui un retour d’expérience de 18 projets passés, incluant les témoignages des participants.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page stagiaires et alternants du site ADVANS Group.

À propos d'ADVANS Group



ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialiste de l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques.



ADVANS Group accompagne les projets à forte valeur ajoutée de ses clients. Conjuguant expertise technique et savoir-faire métier, ses ingénieurs interviennent sur l’ensemble du cycle de développement de systèmes complexes, au sein de nombreuses industries – aérospatiale, défense, énergie, IoT, médical, secteur tertiaire, semi-conducteur, transport etc.



Fondé et managé par des ingénieurs, ADVANS Group cultive un modèle spécifique avec une identité et des valeurs fortes. Il rassemble six sociétés : ELSYS Design (conception de systèmes embarqués), AViSTO (développement logiciel), MECAGINE (conception mécanique) et trois autres filiales internationales. Le groupe est implanté à Cachan (siège social), Grenoble, Lyon, Nice Sophia Antipolis, Aix en Provence, Toulouse, Rennes, Nantes, Belgrade (Serbie), Novi Sad (Serbie) et Sunnyvale (Etats-Unis, dans la Silicon Valley).



Plus d'informations : www.advans-group.com.