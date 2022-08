emploi





Elevate, c’est plus de 13 ans d’expérience dans les études à l’étranger via notre société Study Experience, fondée en 2009 et spécialisée dans l'accompagnement des jeunes désireux d'étudier en dehors de la France. Nous avons pu voir ce qui ne fonctionne pas dans les salons étudiants : des files d’attente interminables, des difficultés pour discuter avec les universités, une impression d’être un numéro parmi d’autres, des exposants qui se présentent tous comme étant la meilleure solution et, au final, sortir avec plus de questions que de réponses…



Elevate by Study Experience réinvente le salon des études à l’étranger pour le recentrer… sur les étudiants! Tout simplement. Et sur la qualité plutôt que la quantité, évidemment ! Seul bémol : les places sont limitées. Mais pas de panique, il suffit de demander vite une invitation pour faire partie de l’aventure.





Les trois ingrédients d'un salon étudiant réussi selon Study Experience

1. Des rencontres de qualité : Pour assurer une expérience personnalisée et à taille humaine, nous avons fait le choix de limiter les places. Les visiteurs doivent motiver leur projet lors de la demande d'inscription, ce qui nous permet d'organiser des rencontres de qualité entre intervenants et étudiants. Les étudiants et leurs parents bénéficieront notamment d'un entretien individuel avec un conseiller d'orientation spécialisé, afin de les aider à mieux appréhender leur projet d'études à l'étranger et à faire le tri dans les informations.



2. Des conférences enrichissantes : Fini les présentations un poil trop commerciales, qui ont pour seule vocation de vanter les mérites d'un établissement. Nous voulons inciter le débat et la réflexion autour de thématiques de substance. Des panels de discussion composés de références du secteur se livreront au jeu.



3. Des universités prestigieuses au rendez-vous : Des universités de renom, venues du monde entier, feront le déplacement pour rencontrer les visiteurs. Parmi elles, St Andrews, Warwick, Bath, Western Australia, South Florida, Universidad Europea... Elles sont plus d'une trentaine au total. Tous les domaines de formations et tous les niveaux d'études sont représentés.



Nous encouragerons les étudiants à venir avec leurs dossiers scolaires, afin de pouvoir évaluer leurs chances d'admission en direct.

Au programme cette année :

L'orientation scolaire et les études à l'étranger - Bien choisir sa filière pour mieux réussir

Comment monter un dossier en OR pour accéder aux meilleures universités mondiales ?

Objectif carrière : comment se préparer aux métiers d'avenir grâce aux études à l’étranger?

Classements universitaires : références ou intox ? Quel poids faut-il leur accorder ?

Les activités "suprascolaires" - un secret bien gardé qui fait toute la différence auprès des plus grandes universités

Le retour des héros : les étudiants témoignent sur leur cursus à l'étranger !

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront aussi participer à des ateliers thématiques en petits groupes (préparer un test de langues, rédiger une lettre de motivation, réaliser un portfolio...).

Informations pratiques



Samedi 24 Septembre, 10h/17h

Etoile Businesse Center

21-25 Rue de Balzac, 75008 Paris

Charles de Gaule Etoile (Métro 1,2,6, RER A)



Inscription (gratuite) sur :

https://elevate.study



