Afin d’accompagner sa croissance tout au long de l’année 2023, ELSYS Design va poursuivre le renforcement de ses équipes avec des ingénieurs passionnés souhaitant relever des défis stimulants aux côtés d’acteurs industriels majeurs.



Les domaines d’activité couverts incluent entre autres l’énergie, le spatial, les semi-conducteurs, les transports, la défense, l’aéronautique, les télécommunications, l’IoT, le médical, la sécurité et le multimédia.



ELSYS Design va recruter principalement des développeurs, des concepteurs ou encore des architectes en systèmes embarqués. Leur domaine d’expertise est le logiciel embarqué, la microélectronique (FPGA / ASIC), ou la carte électronique.



Parallèlement, des postes d’encadrement seront ouverts (chef de projet, responsable technique, business manager) ainsi que des postes au sein des fonctions transverses (support, méthodes, qualité).



Les emplois proposés sont tous en CDI et sont rattachés aux implantations de Paris, Lille, Lyon, Grenoble, Nice Sophia-Antipolis, Aix-en-Provence, Toulouse, Nantes et Rennes.



Jeunes diplômés (issus d’écoles d’ingénieurs ou de parcours universitaires équivalents BAC+5), confirmés, experts : tous les profils d’ingénieurs électroniciens ou informaticiens sont concernés, dans la mesure où ils mêlent passion pour la technique, savoir-faire et savoir-être.

Des investissements majeurs consacrés à l'environnement de travail



Pour faire face à l’accroissement de ses activités, ELSYS Design a poursuivi tout au long de l’année 2022 ses investissements dans de nouveaux espaces modernes, accueillants et tenant compte des nouvelles manières de travailler (flex office, outils de visioconférence etc.).

Après les emménagements dans de nouveaux locaux à Grenoble et Cesson-Sévigné en 2021, ELSYS Design a poursuivi ses investissements en 2022 à Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Toulouse, Lille, mais également à Niš (Serbie) et Lisbonne (Portugal).

ELSYS Design dispose désormais de 11 000 m² de locaux, dont la moitié en France, pour accueillir les projets de ses clients.



Vous pouvez par exemple découvrir les locaux de Lyon, Sophia Antipolis et Paris dans trois vidéos tournées en 2022.





Citations de salariés



Onze interviews d’ingénieurs ELSYS Design ont été tournées en 2022, au sein desquelles ils parlent de leur métier et de leur expérience chez ELSYS Design. Quelques extraits :

"Au sein de l’entreprise, on a l’opportunité de réaliser la mission et la carrière que l’on veut. […] on a l’opportunité de devenir ce que l’on veut être.", Claire-Victoria, ancienne alternante, ingénieure d’affaires

"Que ce soit pour l'aspect humain, l'ambiance et l'aspect technique, je recommande fortement ELSYS Design. C'est un environnement parfait pour appréhender la vie professionnelle et évoluer techniquement vers ce qui nous plait.", Cyril, ingénieur électronique expérimenté.

"[…] il faut se poser la question : comment veut-on travailler demain ? Est-ce qu’on veut plutôt une équipe jeune, dynamique, être à la fois entouré de personnes compétentes, avec des libertés comme on a pu le ressentir durant notre stage ? Je pense que si ce sont les choses que l’on recherche, ELSYS Design est un très bon candidat pour travailler dans ce contexte.", Guilhem, ancien stagiaire, désormais ingénieur logiciel embarqué

A propos d'Elsys Design



ELSYS Design est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes électroniques embarqués (microélectronique, carte électronique, logiciel embarqué).

ELSYS Design met en œuvre ses savoir-faire et expertise technique au service de clients multisectoriels pour les aider à relever les défis liés à la conception des toutes dernières technologies électroniques et logicielles.

ELSYS Design est une société internationale avec neuf implantations en France, trois en Serbie, une au Portugal et une au cœur de la Silicon Valley.



Fondée et managée par des ingénieurs, elle est une filiale d’ADVANS Group.

Where passion leads to excellence



