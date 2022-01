emploi

Afin d’accompagner sa croissance tout au long de l’année 2022, ELSYS Design va poursuivre le renforcement de ses équipes avec des ingénieurs passionnés souhaitant relever des défis stimulants aux côtés d’acteurs industriels majeurs.



Les domaines d’activité couverts incluent entre autres l’énergie, le spatial, les semi-conducteurs, les transports, la défense, l’aéronautique, les télécommunications, l’IoT, le médical, la sécurité et le multimédia.



ELSYS Design va recruter principalement des développeurs, des concepteurs ou encore des architectes en systèmes embarqués. Leur domaine d’expertise est le logiciel embarqué, la microélectronique (FPGA / ASIC), ou la carte électronique.



Parallèlement, des postes d’encadrement seront ouverts (chef de projet, responsable technique, business manager) ainsi que des postes au sein des fonctions transverses (support, méthodes, qualité).



Les emplois proposés sont tous en CDI et sont rattachés aux implantations de Paris, Lyon, Grenoble, Nice Sophia-Antipolis, Aix-en-Provence, Toulouse, Nantes et Rennes.



Jeunes diplômés (issus d’écoles d’ingénieurs ou de parcours universitaires équivalents BAC+5), confirmés, experts : tous les profils d’ingénieurs électroniciens ou informaticiens sont concernés, dans la mesure où ils mêlent passion pour la technique, savoir-faire et savoir-être.

Pour consulter les offres déjà disponibles et postuler en ligne,

rendez-vous sur le site emploi d’ELSYS Design :

https://emploi.elsys-design.com/offers

Retour sur l'année 2021



Dans un contexte de forte activité, malgré une crise sanitaire toujours persistante, ELSYS Design a su renforcer les partenariats avec ses principaux clients grands-comptes.



Une part croissante des projets étant réalisés dans le cadre de centres de R&D dédiés à leurs activités, ELSYS Design a étendu ses locaux de Grenoble, Nice Sophia-Antipolis et Paris ; l’agence rennaise a quant à elle déménagé de Saint-Grégoire vers Cesson-Sévigné.



Au total, cela représente plus de 1500 m² additionnels d’espaces modernes, accueillants et tenant compte des nouvelles manières de travailler (flex office, outils de visioconférence etc.).





Inauguration des nouveaux locaux d’ELSYS Design à Cesson-Sévigné, le 27 octobre 2021.





Inauguration des nouveaux locaux d’ELSYS Design à Grenoble, le 24 novembre 2021.



Citation du DRH



Pour Lionel Carre, le DRH d’ELSYS Design, "le développement soutenu de nos centres de R&D offre de nombreux avantages.



Tout d’abord, il permet d’accroître le mentorat informel au sein de nos équipes, particulièrement bénéfique pour nos jeunes collaborateurs (jeunes diplômés et stagiaires de fin d’études).



Il conduit aussi à renforcer notre encadrement technique, avec à la clé de nombreux postes de chefs de projets, référents métiers ou responsables techniques qui constituent autant d’évolutions de carrières possibles pour nos ingénieurs.



Enfin, une présence accrue sur les projets réalisés dans nos locaux facilite la participation de nos salariés aux événements d’entreprise (séminaires, afterworks, sorties organisées par le CSE etc.), favorise leur intégration et leur engagement."



À propos d'ELSYS Design



ELSYS Design est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes embarqués (microélectronique, carte électronique, logiciel embarqué).



ELSYS Design met en œuvre ses savoir-faire et expertise technique au service de clients multisectoriels pour les aider à relever les défis liés à la conception des toutes dernières technologies électroniques et logicielles.



ELSYS Design est une société internationale avec huit implantations en France, trois en Serbie et une au cœur de la Silicon Valley.



Fondée et managée par des ingénieurs, elle est une filiale d’ADVANS Group (ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE).



Plus d'informations sur : elsys-design.com



"Where passion leads to excellence"