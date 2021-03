emploi

Après une année 2020 en croissance malgré le contexte sanitaire, ELSYS Design présente ses prévisions de recrutement pour ses implantations de Paris, Lyon, Grenoble, Nice Sophia-Antipolis, Aix-en-Provence, Toulouse, Nantes et Rennes. La société recherche des collaborateurs passionnés, débutants ou expérimentés, mêlant savoir-faire et savoir-être.



"Pour nos recrutements d’ingénieurs, nous raisonnons de plus en plus au niveau national et non plus uniquement régional : une grande partie de nos postes sont désormais ouverts aux talents et experts de l’électronique et du logiciel venant de toute la France."

Après un exercice 2020 en croissance (+2,5%), l’activité d’ELSYS Design est repartie sur des bases élevées au premier trimestre 2021.



Sous réserve de l’évolution favorable de la crise sanitaire, ELSYS Design va donc poursuivre le renforcement de ses équipes avec des ingénieurs passionnés souhaitant relever des défis stimulants aux côtés d’acteurs industriels majeurs. Les domaines d’activité couverts incluent entre autres la défense, le spatial, l’énergie, les transports, les semi-conducteurs, les télécommunications, l’IoT, le médical, la sécurité et le multimédia.

ELSYS Design va recruter principalement des développeurs, des concepteurs ou encore des architectes en systèmes embarqués. Leur domaine d’expertise est le logiciel embarqué, la microélectronique (FPGA / ASIC), ou la carte électronique.



Parallèlement, des postes d’encadrement seront ouverts (chef de projet, responsable technique, business manager) ainsi que des postes au sein des fonctions transverses (support, méthodes, qualité).



Les emplois proposés sont tous en CDI et sont rattachés aux implantations de Paris, Lyon, Grenoble, Nice Sophia-Antipolis, Aix-en-Provence, Toulouse, Nantes et Rennes.

Jeunes diplômés (issus d’écoles d’ingénieurs ou de parcours universitaires équivalents BAC+5), confirmés, experts : tous les profils d’ingénieurs électroniciens ou informaticiens sont concernés, dans la mesure où ils mêlent passion pour la technique, savoir-faire et savoir-être.

Pour consulter les offres déjà disponibles et postuler en ligne,

rendez-vous sur le site emploi d’ELSYS Design :

https://emploi.elsys-design.com/offers

"En 2020, nous avons su protéger la santé de nos collaborateurs, notre priorité absolue et constante, tout en garantissant les meilleures conditions de services à nos clients.", explique Pascal Barioulet, le directeur commercial d’ELSYS Design. "Ce faisant, nous avons terminé de démontrer notre capacité à travailler à distance à nos partenaires majeurs. Il est désormais de plus en plus fréquent que nos équipes techniques soient situées à plusieurs centaines de kilomètres de nos clients ; cette tendance devrait se poursuivre dans les mois à venir. Pour nos recrutements d’ingénieurs, nous raisonnons ainsi de plus en plus au niveau national et non plus uniquement régional : une grande partie de nos postes sont désormais ouverts aux talents et experts de l’électronique et du logiciel venant de toute la France."

A propos d'Elsys Design



ELSYS Design est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes embarqués (microélectronique, carte électronique, logiciel embarqué).



ELSYS Design met en œuvre ses savoir-faire et expertise technique au service de clients multisectoriels pour les aider à relever les défis liés à la conception des toutes dernières technologies électroniques et logicielles.



ELSYS Design est une société internationale avec huit implantations en France, deux en Serbie et une au cœur de la Silicon Valley.



Fondée et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group (ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE).

Where passion leads to excellence



