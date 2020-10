emploi



Présentation vidéo de l'école FSAS



Le Bachelor Management des Organisations Sportives au service de Grandes causes et de la Santé, la réponse au dispositif gouvernemental Maisons Sport Santé

Le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé ont conjointement dévoilé au début de l’année 2020 la liste des Maisons Sport Santé. Ces maisons, destinées à accompagner les personnes en besoin d’une activité physique et sportive pour leur santé, manquent toutefois de structure et de personnel opérationnel.

Le Bachelor Management des Organisations Sportives au service de Grandes causes et de la Santé vient répondre à ce déficit de personnes qualifiées.



Marjorie VANMEENEN, fondatrice et présidente de l'école Sport Avenir et Santé, explique : « Ce bachelor est fondé sur la mise en place des Maisons Sport Santé en France qui vont avoir besoin de professionnels pour les coordonner, les piloter et les exploiter. Les futurs diplômés auront la maîtrise du fonctionnement sport santé et la parfaite connaissance des acteurs et parties prenantes. »





Évènements sportifs solidaires



Les grandes causes, nouvel enjeu des évènements sportifs

Le Bachelor GCS forme également les futurs gestionnaires d’évènements sportifs solidaires et responsables. À l’issue des 3 ans de formation, l’étudiant diplômé est en mesure de penser, créer et gérer des évènements sportifs de grande envergure et à dimension écologique, sociale ou humanitaire. Des thématiques en lien avec les enjeux planétaires qui mobilisent la jeunesse dans le monde entier, comme l'a souhaité Marjorie VANMEENEN, telles que la lutte contre la faim, le ramassage de déchets en mer ou les championnats handisports.





Un bachelor, deux options

Le Bachelor GCS se décline en deux choix possibles :

Le bachelor seul : 1633 heures de formation sur 3 ans, dont 1072 heures de cours

L’option Sport + : Le bachelor GCS couplé au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport, Activités de la Forme (BPJEPS AF), diplôme d’État correspondant à 700 heures de cours et 400 heures de stage supplémentaires

Chaque année est ponctuée de stages en entreprises, d’une durée de 2 à 6 mois, avec la possibilité dès le début de la formation de partir en Floride, USA.

Voir le programme détaillé de la formation.



« Une expérience terrain forte »

Marjorie VANMEENEN a imaginé une approche à 360 ° de sa formation : « Les étudiants sont directement sur le terrain et la théorie est travaillée autour du terrain. Le bachelor GCS est une formation pragmatique, concrète et immersive. »



À cet effet, l’école compte 600 m² de locaux pédagogiques, dont 150 m² de plateaux sportifs et 3 salles de cours théoriques. Les étudiants bénéficient d’un centre de ressources leur permettant de recevoir du public extérieur, pour une mise en pratique immédiate de l’enseignement reçu au sein de l’école.





Coût de la formation

Bachelor GCS :

6 950 € la première année

7 100 € la deuxième année

7 100 € la troisième année

Bachelor GCS option Sport + (BPJEPS Activités de la Forme) :

9 640 € la première année

9 700 € la deuxième année

7 100 € la troisième année

La troisième année d’études peut être effectuée en contrat de professionnalisation.



Des débouchés multiples

L’obtention du double diplôme Bachelor GCS ouvre la voie à de futurs chargés d'événements grandes causes, coordinateurs/pilotes de Maisons Sport Santé, managers de structures sportives, coordinateurs événementiels éco responsables, responsables marketing sportif, gérants d’une structure sportive, coaches diplômés d’État, etc.





Informations pratiques

Prochaine rentrée : le 4 janvier 2021.



Procédure d’inscription : L’étudiant doit déposer une demande de candidature auprès de l’école. Il sera alors invité à passer des tests d’aptitude lors d’une journée de sélections.

L’école Formation Sport Avenir & Santé organise une journée portes ouvertes virtuelle le 13 novembre 2020, de 16 heures à 17 heures.

À propos de Sport Avenir & Santé et de sa Présidente :

Marjorie VANANMEEN, Présidente de Sport Avenir & Santé, est diplômée en Master Management International et ancienne directrice de l’école d’ostéopathie de Bordeaux. Sensibilisée depuis toujours au sport santé et à l’accompagnement des personnes par le sport, elle crée en 2015 Longevity, le congrès international sur le « Bien vieillir » (vendu en 2019).



Elle ouvre en parallèle l’école Sport Avenir & Santé, entièrement dédiée aux métiers du sport-santé, référencée à l’Agence Régionale de Santé et inscrite au programme PEPS.



La première promotion voit le jour en septembre 2015. Depuis sa création, 250 éducateurs sportifs estampillés sport-santé ont été formés.



Le Bachelor Management des Organisations Sportives au service de Grandes causes et de la Santé vient compléter à partir de janvier 2021 les trois formations principales déjà dispensées depuis 2015 : le BPJEPS Activités de la Forme, le CS AMAP (Certificat de spécialisation animation et maintien de l’autonomie de la personne) et le Diplôme Supérieur de Préparation Physique Sport et Santé - Réathlétisation du Sportif.



En savoir plus :

www.sportaveniretsante.com/

YouTube : www.youtube.com/channel/UCerjt2HodneOqi5IrY44sBQ

Facebook : www.facebook.com/sportaveniretsante/

Instagram : www.instagram.com/sportavenirsante/