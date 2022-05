emploi

Répondre à un besoin de profils qualifiés en management et santé



Le but de HEM Santé est de former de futurs managers opérationnels et tournés vers l’humain. Les entreprises des secteurs de la santé ont un besoin de profils qui sauront s’adapter à ces marchés spécifiques et très réglementés. Les postes visés sont ceux de chefs de projet, gérants de Start-up/PME, chargés de marketing, consultants, ingénieurs commerciaux etc. Les matières enseignées spécifiques à la santé sont l’environnement et l’économie de la santé, les sciences et techniques médicales, l’éthique et le droit de la santé, la e-santé et l’anglais de la santé.



Une formation postbac hors Parcoursup

Le Bachelor HEM Santé est ouvert aux étudiants postbac avec un programme de formation en 3 ans. Il prépare à l’obtention d’un diplôme en gestion et management de niveau Bac +3, certifié RCNP* niveau 6. L’accès au Bachelor n’est pas soumis à une candidature Parcoursup. L’admission se fait sur dossier et entretien de motivation. C’est une solution pour les étudiants qui ne trouvent pas de filière correspondant à leurs aspirations sur Parcoursup.





Bachelor management et santé en bref

Un parcours de formation innovant : L’alliance du management d’entreprise et des spécificités des secteurs de la santé.

Certification : Titre « Chargé de gestion et de management », RNCP* de niveau 6, Bac +3.

: Formation initiale à plein temps sur 3 ans. Rythme : 480h de cours en présentiel de Septembre à Juin + stages.

: 480h de cours en présentiel de Septembre à Juin + stages. Effectifs de 20 à 30 étudiants par classe.

de 20 à 30 étudiants par classe. Niveau d’admission : Baccalauréat ou équivalent (Niveau 4). Admission hors parcoursup.





Secteur de la santé : poids lourd de l’économie en France et dans le monde



Les métiers de la santé font partie de ceux qui vont recruter le plus dans les 10 prochaines années en France. Fin 2021, 131 sociétés dans le domaine de la Healthtech étaient cotées sur le marché boursier d’Euronext, dont 75 françaises. D’ailleurs en 2019, Kat Borlongan (précédente directrice de la mission French Tech), avait déjà fait remarquer que "20% des startups françaises au CES de Las Vegas étaient des HealthTech".



Quelques chiffres sur le secteur de la santé en France :

923 start-ups dans le milieu de la HealthTech

2,5 millions de salariés et 3 100 entreprises

+ de 200 métiers et 2,2 fois le salaire moyen

12% du PIB

A propos d'HEM Santé

Albarelle Education est un acteur majeur des formations liées au secteur de la santé depuis plus de 40 ans. Le groupe forme 8000 étudiants par an, avec 33 formations dans 5 écoles différentes et 16 villes en France. Il gère également les Cours Galien, pionnier des préparations aux concours de 1ère année d’études de santé depuis 1987.

Le Bachelor Management et Santé est une formation qui prépare au titre "Chargé de gestion et de management", Certification de niveau 6, codes NSF 310 et 310p, enregistré au RNCP le 30 Juin 2020 et délivré par FORMATIVES.



