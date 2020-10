emploi





Mercredi 7 octobre, 10h45/12h45

Lieu : Le Pré Catelan. Bois de Boulogne. 75016 Paris (Congrès HR)



L’étude sera présentée par : Frédéric Balletti, Directeur Expérience Collaborateur, KPAM



Avec les commentaires et regards croisés à chaud de :

- Valérie Duburcq, Directrice de Projet Transformation des environnements de travail facilitant la coopération à tous niveaux, ORANGE

- Anne Vonbank, Responsable Expérience Collaborateur et Engagement, GROUPE CREDIT AGRICOLE SA



La présentation sera suivie d’un déjeuner, sur réservation (merci de confirmer votre participation à la conférence et au déjeuner avant le mardi 6/10 à 12h)

KPAM, cabinet d’études spécialiste de l’Expérience Collaborateurs, a interrogé les salariés sur leurs conditions de travail en temps de confinement - 27 000 réponses analysées, 6 thématiques.

Cette étude à valeur nationale, la première menée en France sur une échelle aussi vaste, permet de mesurer à quoi aspirent les collaborateurs dans le monde du travail post-confinement. Transport, télétravail, pratiques managériales… de nouvelles aspirations, de nouveaux enjeux pour aménager le monde du travail de demain



Pour Frédéric Balletti : "La période ne doit surtout pas être interprétée comme une parenthèse par les entreprises et les décideurs, hors de la normalité, mais bien au contraire, comme un socle fondateur de nouvelles attitudes et demandes."



A propos de KPAM



KPAM est un cabinet d'étude et de conseil spécialisé dans l'expérience collaborateur et l'expérience client. KPAM a mis au point des solutions innovantes de modélisation des Parcours Collaborateurs et Parcours Clients ainsi qu'une solution de mise en miroir des deux visions, client et collaborteur.



Ses outils, permettant le croisement de méthodes quantitatives et qualitatives, sont résolument tournés vers les plans d'action et ont été primés à de nombreuses reprises.



www.kpam.fr





A propos du Congrès HR



Fondé en 2001, le Congrès HR’ fédère depuis 19 ans 700 Décideurs RH Grands Comptes, au travers de 20 sessions et 60 tables-rondes. Partage de bonnes pratiques et d’expertises en lien avec les enjeux majeurs de la fonction, événement de réseau, le Congrès HR’ est l’événement phare de la communauté RH.