Des services et fonctionnalités dignes des plus grands sites d’emploi généralistes



Les professionnels à la recherche d’un emploi auront la possibilité de répondre aux offres proposées de façon immédiate, simplement en uploadant leur CV. Mais en se créant un compte, ils pourront aussi ajouter des annonces en favoris, créer des alertes emploi, retrouver l’historique de leurs différentes candidatures et mettre leur C.V. sur une CVthèque afin d’être contactés directement par des recruteurs. Des fiches métiers et des guides carrière viendront par ailleurs aider les candidats dans leurs démarches de recherche d’emploi.



Côté employeurs, l’accès à un compte dédié permettra également d’accéder à de multiples services : gestion de leurs offres d’emploi, accès à une CVthèque pour contacter directement les candidats disponibles sur le marché, système d’alerte pour être tenus au courant des derniers profils disponibles, gestion des CV et des candidats pour gérer efficacement les recrutements.





Des avantages exclusifs offerts par le site emploi.sanitaire-social.com



Avec plusieurs dizaines de milliers d’annonces d’emploi disponibles ciblées dans les secteurs sanitaire et médico-social, les professionnels en recherche de poste auront accès à un choix important d’offres certifiées, vérifiées et modérées par les services du site et ceux du site partenaire pole-emploi.fr. Ces derniers auront également la possibilité de consulter les fiches descriptives des établissements ou encore de leur envoyer une candidature spontanée, chose qui, à l’heure actuelle, n’est possible uniquement qu’avec le site emploi.sanitaire-social.com.



Les établissements, quant à eux, auront accès à de très nombreuses candidatures directes ou spontanées provenant de campagnes de communication ciblées. En effet, de gros moyens sont déployés avec notamment des annonces sponsorisées Google ou Facebook, et ce, pour accroître la visibilité du site emploi et attirer un grand nombre de candidats qualifiés. En outre, les nombreuses connexions avec les organismes de formation leur offriront également une belle promotion auprès des étudiants, les futurs professionnels de demain.

À propos de l’ONPC



emploi.sanitaire-social.com et sanitaire-social.com sont édités par l’ONPC (Office National de Publication et de Communication), maison d’édition et éditeur digital, créée il y a plus de 60 ans, spécialisée dans les domaines de l’enseignement et les secteurs sanitaire et social, en version numérique comme en version papier.

