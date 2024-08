"Cette convention collective est un événement historique pour le port salarial qui intervient seulement 3 mois et demi après l’ouverture des négociations entreprises entre le PEPS et les organisations syndicales de salariés. Suite à la volonté du Ministère du Travail, et notamment de Madame Myriam El Khomri, d’organiser davantage cette nouvelle forme d’emploi en plein développement et répondant aux besoins croissants des indépendants, nous avons signé un texte à l’unanimité avec les partenaires sociaux, démontrant ainsi l’efficacité d’un dialogue social constructif et serein", se réjouit Hubert Camus, Gérant associé du groupe ABC Portage / FCI Immobilier et président du PEPS.

Un secteur à part entière pour répondre aux nouveaux besoins des indépendants