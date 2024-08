emploi



Portage salarial : le choix du travail par missions



D’après l’étude "L’évolution du travail" publiée en 2016 par le centre de recherches ADP Research Institute, la mutation actuelle du monde du travail provient de l’envie des cadres de disposer de plus d’autonomie et de flexibilité, tout en maintenant une certaine sécurité et stabilité dans leur activité. Afin de répondre à ces nouvelles attentes, des formes de travail émergent telles que le portage salarial. Un système qui répond également aux besoins grandissants des entreprises recherchant ponctuellement des profils très expérimentés.





Un fonctionnement simple et sans contraintes administratives



Le portage salarial permet à un indépendant appelé "porté" d'effectuer des missions pour le compte d’entreprises, tout en étant salarié d'une société de portage salarial qui le représente.



Le porté perçoit un salaire et est déclaré auprès des organismes sociaux (Pôle emploi, caisses de retraite, sécurité sociale). Ce salaire correspond aux honoraires hors taxes qu’il a négocié en amont avec l’entreprise cliente. Autre avantage significatif, toute la gestion administrative de son activité, de sa facturation client jusqu'à l'encaissement, est gérée par la société de portage.



C'est donc une solution sécurisante pour le cadre indépendant car il peut tester son marché et se concentrer sur son activité tout en conservant un statut de salarié.





Un accompagnement personnalisé pour développer son activité



Parce que la performance d'un groupe de portage salarial se juge au regard de la qualité et de la richesse de ses services d’accompagnement, ABC Portage, assigne un interlocuteur dédié qui épaule le consultant tout au long de sa mission. Le groupe organise régulièrement des événements pour ses 10 000 consultants inscrits, formations présentielles et e-learning afin d'accroître leurs compétences, afterworks pour favoriser les rencontres, ateliers de coaching pour pérenniser leur activité…



Les consultants portés peuvent également compter sur ABC Portage pour multiplier leurs opportunités d’affaires grâce à la diffusion de leur profil dans une CVthèque et l’accès à une plateforme dédiée leur permettant de postuler à des milliers d’offres.

D’autres services sont disponibles en ligne dans leur bureau virtuel personnel et adaptés à chaque étape de leur activité : gestion de leur compte (facturations, fiches de paie, suivi d’activité…), supports de communication, messagerie personnalisée et sécurisée, etc.

Ainsi, tout est mis en œuvre pour soutenir le consultant dans son projet à l’heure où le travail en freelance redessine l’économie du pays (+85% travailleurs indépendants en France en 10 ans d’après une enquête Hopwork).





Découvrez le portage salarial lors du prochain salon APEC à Paris



Le salon APEC, rendez-vous incontournable de l’évolution professionnelle des cadres, sera l’occasion parfaite pour faire découvrir le portage salarial et répondre aux questions des professionnels sur ce statut qui rencontre un succès grandissant.





Salon APEC Paris

Mardi 28 novembre 2017 de 9h00 à 19h00

Lieu : Espace Grande Arche - 92044 Paris La Défense