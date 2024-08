emploi

L’ouvrage



100 milliards ! Les dépenses publiques au titre des politiques de l’emploi ne cessent de battre des records chaque année… de même que le chômage de masse.



Apparu progressivement à la fin des années 1970, d’abord perçu comme un phénomène passager, il concerne désormais 6 millions d’entre nous, à multiplier par autant de familles, de proches, par autant de tragédies humaines que ne recensera jamais aucun système statistique.



Ce livre dresse le tableau des politiques de l’emploi, non seulement conçues en silos et atomisées, mais surtout inaptes à rendre compte de leur impact économique final, à défaut d’être structurées par la diversité des besoins des écosystèmes locaux et populations associées.



Dans un temps de montée des populismes, mais aussi de globalisation de l’économie et de l’information questionnant violemment l’efficacité des politiques publiques, ce livre pose la question de l’obsolescence des champs et méthodes d’intervention de l’État central, de l’urgence du renforcement des territoires et des politiques proximistes… et apporte des éléments de réponse.



Il est encore temps…





L’auteur



Hervé Chapron, après avoir dirigé pendant vingt ans différentes Assédic, est devenu, lors de la fusion de l’ANPE et du réseau des Assédic, Directeur général adjoint de Pôle emploi et Directeur de l’Audit Interne. À la fois acteur et observateur privilégié, il livre à travers cet ouvrage une expertise sur les politiques de l’emploi menées depuis les trente dernières années et une réflexion autour des réformes structurelles qui attendent inéluctablement notre pays.





"Emploi : Tout va très bien, Madame la Marquise"

Format : 145 x 220 mm

448 pages

ISBN : 978-2-85525-402-9

Prix : 22 € TTC





