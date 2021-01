emploi



Mars 2020, quelque 5 millions de Français bascule dans le télétravail, confinement oblige. Octobre 2020, le télétravail devient obligatoire en France le temps d’un second confinement… Pourtant, le télétravail n’est pas né avec la crise sanitaire !

La tendance était déjà là et bien là : en 2009, on ne comptait que 8,4% de télétravailleurs dans notre pays, mais 30% en 2019.

S’il a beaucoup d’avantages (et quelques inconvénients, il faut en convenir), le télétravail ne se met pas pour autant en place d’un coup de baguette magique. Il faut des infrastructures informatiques suffisantes, et un mode de management reposant sur la délégation, la confiance et la coopération. Car on ne télétravaille pas à la maison comme on travaille au bureau, on ne manage pas une équipe à distance comme on peut le faire en présentiel.

Quel est le cadre légal du télétravail ? Comment se met-il en place, côté employeur et côté salarié ? Quelles sont les différences entre secteur privé et secteur public ? Comment s’aménager un bureau à domicile ? Quelle hygiène de vie le télétravailleur doit-il absolument respecter ? Comment manager à distance ? Comment être efficace, quel que soit son niveau de responsabilité ?

Autant de questions auxquelles ce guide répond. Clairement et simplement. Pour vous être utile au quotidien, que vous soyez employeur ou télétravailleur.

Sommaire :

Le cadre légal

. Ce que dit la loi pour le salarié / pour le fonctionnaire

. Ce que dit la loi pour l’employeur

. Ce qui reste flou



Le télétravail, pour qui ?

. Quelles entreprises / collectivités ?

. Quels salariés ? Quels métiers ?



Comment mettre en place le télétravail

. Côté employeur

- Contrat de travail à adapter (avenant) ?

- Quel pourcentage du temps de travail à domicile / au bureau ?

- Peut-il imposer des jours de télétravail ?

- Matériel à fournir ? (obligatoire, facultatif)

- Les dépenses qui peuvent être prises en charge

- Entretiens annuels, etc.

. Côté salarié

— Horaires à respecter

— Obligations légales

— En cas de remboursements de frais, quelles factures fournir ?

Quelle part perso / employeur ?



Le télétravail au quotidien

. Avantages / inconvénients

. Conseils pour installer un bureau chez soi

. Respecter une hygiène de vie

. Attention à son apparence



Quand ça se passe mal…

. L’employeur peut-il mettre fin unilatéralement au télétravail ?

. Licenciement pour faute (causes, procédures)

. Le salarié qui démissionne peut-il exiger de faire son préavis en télétravail ?

. Quand et comment rendre le matériel ?...

Le télétravail Mode d’emploi



Auteur : Victoire Delory, journaliste spécialisée dans le monde de l’entreprise

Editions du Puis Fleuri

120 pages, Format : 14 x 19 cm

Prix : 15 €

Disponible en librairies et sur www.puitsfleuri.com