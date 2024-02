emploi







Partenaire technologique de référence, ADVANS Group est spécialisé dans l’ingénierie des systèmes électroniques (société ELSYS Design), logiciels (société AViSTO) et mécaniques (société MECAGINE).

Afin d’accompagner la croissance de leurs activités tout au long de l’année 2024, les trois entités d’ADVANS Group vont poursuivre le renforcement de leurs équipes avec des ingénieurs débutants ou expérimentés, issus d’écoles d‘ingénieurs ou de parcours universitaires équivalents (Bac+5).

Elles vont recruter principalement des développeurs, des concepteurs, des ingénieurs d’étude et des leaders techniques dans les métiers du groupe.

Parallèlement, des postes d’encadrement seront ouverts (chef de projet, responsable technique, business manager) ainsi que des postes au sein des fonctions transverses (support, méthodes, qualité).

Les emplois proposés sont tous en CDI et s’adressent à des ingénieurs passionnés, mêlant savoir-faire et savoir-être. Ils sont rattachés aux implantations de Paris, Lille, Lyon, Grenoble, Nice Sophia-Antipolis, Aix-en-Provence, Toulouse, Nantes et Rennes.





Offres d'emploi



Les offres actuellement disponibles sont consultables sur les sites emploi de :



- ELSYS Design

Logiciel embarqué,

Microélectronique (FPGA / ASIC), notamment en vérification UVM,

Carte électronique.



- AViSTO

Logiciel applicatif,

DevSecOps,

Assurance qualité.



- MECAGINE

Mécanique de pointe.



Pourquoi rejoindre ADVANS Group ?



Sur les chaînes Youtube d’ELSYS Design, d’AViSTO et de MECAGINE, une cinquantaine de témoignages d’ingénieurs sont à retrouver.

Ils y présentent leur parcours, leur métier et leur expérience au sein des sociétés d’ADVANS Group.

Les témoignages sont rassemblés au sein de playlists thématiques (par métier et par implantation).

A propos d'ADVANS Group



ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialiste de l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques.

Conjuguant expertise technique et savoir-faire métier, les ingénieurs d’ADVANS Group interviennent sur l’ensemble du cycle de développement de systèmes complexes, au sein de nombreuses industries - aérospatiale, défense, énergie, IoT, médical, secteur tertiaire, semi-conducteur, transport etc.

Fondé et managé par des ingénieurs, ADVANS Group rassemble trois sociétés : ELSYS Design (conception de systèmes embarqués), AViSTO (développement logiciel applicatif), MECAGINE (conception mécanique) et cinq filiales internationales. Le groupe est implanté en France, en Serbie, au Portugal et aux Etats-Unis.

Where passion leads to excellence



www.advans-group.com/fr