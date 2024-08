emploi



Si les rayonnages des librairies regorgent de guides pratiques consacrés au travail indépendant, aucun jusqu’à présent ne s’attachait spécifiquement à l’exercice en "mode mission" de longue durée.



"Les missions longues de conseil en entreprise sont pourtant un mode d’exercice en pleine expansion et particulièrement pertinent dans un contexte d’uberisation de l’économie", souligne l'auteur du guide, Daniel Pardo, également directeur de la société de portage Flexi-Entrepreneur.





Indépendant en mode mission



S’appuyant sur l’expérience et l’expertise de trente spécialistes du sujet (directeurs des ressources humaines, directeurs administratifs et financiers, managers de transition, avocats spécialisés), Daniel Pardo a ainsi comblé cette lacune en écrivant "Travaillez comme indépendant en mode mission - Tirez profit de la nouvelle économie", dont la sortie est prévue le 1er février à l’occasion de l’ouverture du Salon des entrepreneurs, à Paris.





Statut le plus approprié



"Travailler en mode mission de longue durée dans les entreprises, en restant indépendant, est une manière pragmatique et efficace de profiter des tendances du marché de l’emploi et des nouveaux besoins des acteurs économique", souligne-t-il, "C’est également une excellente opportunité de créer votre propre activité".



Pratique et concret, le livre guidera pas à pas les lecteurs, leur permettant notamment de découvrir l’environnement global dans lequel s’inscrit le "mode mission", s’assurer qu’il leur convient et déterminer le statut le plus approprié à son exercice, faciliter leur recherche de missions et démarrer leur activité dans les meilleurs conditions.





Avec la participation du cabinet Fidal



"L’ouvrage prend également en compte les problématiques des entreprises clientes", précise Daniel Pardo, "notamment les risques de requalification des missions en contrat de travail". Sur ces sujets, cruciaux pour le développement de ce mode d’exercice, l’ouvrage a notamment bénéficié de l’expérience du cabinet d’avocats d’affaires Fidal qui a fait part de ses "avis d’experts".





"Travaillez comme indépendant en mode mission"

Auteur : Daniel Pardo

Editeur : Allo Mission, Paris, 2017

Format : Broché, 15,24 x 22,86 cm

400 pages

ISBN : 978-2955987308





A propos de Daniel Pardo



A 39 ans, Daniel Pardo justifie de 15 ans d’expérience comme manager en France et à l’international. Anticipant l’évolution du marché du travail, il crée en 2011 une structure lui permettant d’intervenir dans les plus grands Groupes en tant que manager de transition. Daniel Pardo est par ailleurs le fondateur et Dirigeant de la société de portage salarial Flexi-Entrepreneur, qui accompagne aujourd’hui au quotidien managers de transition et experts dans le déploiement de leur activité d’indépendant. Conscient que les formes de travail en "mode mission" de longues durées sont aujourd’hui une véritable opportunité, il entreprend, en collaboration avec trente experts, la rédaction de l’ouvrage "Travaillez comme indépendant en mode mission".