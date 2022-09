emploi







Plus de 200 offres d'emploi proposées par de grandes enseignes et des acteurs économiques locaux

Pour sa troisième édition, le Forum de l'Emploi de Bordeaux Lac ouvre ses portes aux entreprises issues du tissu économique local. Ainsi, aux côtés des grandes enseignes du Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac (Auchan, IKEA, Primark, Leroy Merlin, Orange,...) le Forum accueillera les recruteurs du Campus du Lac, de l'Hôtel Radisson Blu Bordeaux ou encore de l'Hôtel Seeko'o. Au total, ce sont près de 40 exposants qui proposeront aux candidats plus de 200 offres d'emploi dans des secteurs aussi variés que le commerce, les ressources humaines, l'hôtellerie restauration ou l'esthétique.

A noter que l'édition 2021 avait permis à plus de 600 entretiens de se dérouler.





Une plateforme dédiée pour accompagner les candidats



En amont de l'évènement, le Forum a ouvert depuis le mois d'août une plateforme dédiée afin de permettre aux candidats potentiels de préparer au mieux leurs entretiens. Ces derniers peuvent ainsi consulter l'ensemble des offres en ligne et avoir accès à toutes les informations pratiques.



Par ailleurs, pour assurer le confort des participants et faciliter la fluidité du déroulement des entretiens, les candidats peuvent programmer à l'avance leur rendez-vous avec les recruteurs directement sur la plateforme après inscription.



Pour accéder à la plateforme : https://forumdelemploi.simplybook.it/v2





Atelier Coaching et bilan de compétences



En parallèle des entretiens, le Forum proposera à ses participants des ateliers gratuits dispensés par des experts du recrutement et de l'insertion professionnelle.



La startup bordelaise Ethypik, spécialiste du recrutement de rue, animera des ateliers de coaching personnalisé et de bilan de compétences, afin d'aider les demandeurs d'emploi à construire un projet professionnel adapté à leur profil et à leurs aspirations.

Par ailleurs, l'association la Cravate Solidaire, spécialisée dans l'insertion professionnelle, proposera des ateliers d'aide à la rédaction de CV et lettres de motivation.

3e Forum de l'Emploi Aushopping Bordeaux Lac



Du mercredi 21 au vendredi 23 septembre 2022



Dans les allées du Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac



Plus d'informations :

https://bordeaux-lac.aushopping.com/fr/forum-emploi-bordeaux-lac



Contact presse :



Anthony Ardouin

aardouin@nhood.com

06 58 66 06 57





