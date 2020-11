jeunesse





Signer, un mode de communication bienveillant adapté aux bébés



"Lila signe avec bébé" est né de la rencontre entre Julie-Anne Karsenty, cadre bancaire en congé parental, auteur des textes et de Mélissa Laurent, graphiste et illustratrice. "J’ai découvert la langue des signes avec la naissance de ma fille, Anae", souligne Julie-Anne Karsenty, maman de deux petites filles de moins de trois ans et mamange, "Je me suis rendue compte des capacités de communication des bébés. A la recherche de méthodes de communication douce et bienveillante, j’ai découvert les signes. Les signes sont entrés petit à petit dans notre famille, ils facilitent notre vie quotidienne (repas, dodo, jeux), le décryptage des émotions (joie, colère, tristesse), ils animent nos chansons et nos lectures. C’est ainsi que j’ai eu l’idée de la collection Lila signe avec bébé".



La langue des signes est utilisée pour les bébés entendants depuis de nombreuses années aux Etats-Unis. En France, son apprentissage se développe et est recommandé par les professionnels de la petite enfance. Les signes sont toujours associés à la parole et au regard.



"Lila signe avec bébé" raconte l’histoire d’une petite fille espiègle qui vit de belles aventures avec ses parents, favorisant les moments de complicité. Le choix d’une fillette comme personnage principale n’est pas anodin. En effet, les petits s’identifient mieux à un personnage humain et, par ailleurs, les héroïnes féminines ont tendances à rester sous-représentées dans la littérature enfantine.





Succès du crowdfunding et recherche d’un éditeur



La parution du premier volume de la collection "Lila est à croquer", dans lequel la petite fille découvre les aliments a été financée par le crowdfunding (financement participatif) via Ulule. Un véritable succès. "En 24 heures, nous avons atteint notre objectif de départ et récolté 1 000 euros. Au bout de quinze jours, le financement dépassait les 400 % de l’objectif" s’enthousiasme Julie-Anne Karsenty. Un budget qui permet l’impression de 1 000 exemplaires avant Noël alors que 250 pré-commandes ont déjà été enregistrées.



Certaines de l’intérêt de leur concept innovant, Mélissa Laurent et Julie-Anne Karsenty recherchent un éditeur pour aller plus loin. "Nous souhaitons développer une collection complète, avec des sujets en lien avec le quotidien des bébés. Les deux prochains titres aborderont le rituel du dodo et la découverte des animaux."

Outre les parents, "Lila signe avec bébé" devrait intéresser les crèches, les PMI, les professionnels de la petite enfance, les orthophonistes et les réseaux d’assistantes maternelles.



Informations

Julie-Anne Karsenty, l’auteure

https://www.linkedin.com/in/julie-anne-karsenty-3936b020/

Mélissa Laurent, l’illustratrice

https://www.linkedin.com/in/m%C3%A9lissa-laurent-5427462a/

Lila signe avec bébé :

https://fr.ulule.com/projects/lila-signe-avec-bebe

https://www.facebook.com/Lilasigneavecbebe

https://www.instagram.com/lilasigneavecbebe

https://www.youtube.com/channel/UC9JSpSmExxfCKX2IZy0qYqA?view_as=subscriber