jeunesse



Un doudou à faire soi même

Venus tout droit du Japon, les amigurumis sont d’adorables petites peluches qui font le bonheur des petits comme des grands. À la fois décoratifs et craquants, ils ont tout pour apporter réconfort et sérénité dans la chambre de votre enfant.

L’enseigne vous propose de découvrir sa collection d’amigurumis à fabriquer vous-même à partir de jolis fils et de patrons originaux. Moutons, dinosaure, licorne, ourson ou encore petit lapin… Ces peluches toutes douces et aux jolis couleurs sont complètement personnalisables en fonction de vos goûts. Vous pouvez choisir leur couleur ainsi que le style de leurs vêtements afin de concevoir un doudou à l’image de votre enfant.





Livre de contes et amigurumis en velours



Pour accompagner votre enfant dans de belles aventures, Phildar propose son premier livre de conte : « L’île du lac gelé » raconte une histoire unique grâce à des personnages féériques à crocheter. Lutin, Dragon, Prince, Champignon, Princesse, Fée, Licorne et même Sirène peuvent ensuite prendre vie pour le plus grand plaisir des petits grâce à la toute nouvelle boîte de 20 mini pelotes en Phil coton 3.



De son côté, Pingouin vous propose de faire le plein de douceur et de câlins avec sa collection d’amigurumis… en velours. Avec toute une collection de fils PINGO CHENILLE, vous ne pourrez plus vous arrêter d’agrandir votre tribu de petits compagnons en crochet.



A propos de Happywool.com

Happywool.com développe deux marques historiques au style différent et affirmé, pour tous les goûts et tous les usages : Phildar - univers chic & intemporel et Pingouin - univers créatif.



En plus de lancer la Wool School - 1ère école virtuelle dédiée au tricot et au crochet ouverte à tous, Happywool.com initie les néo-tricoteurs à son programme Tricoter’Happy, une démarche qui s’appuie sur 3 piliers : bon pour soi, pour les autres et pour la planète.



Happywool.com c’est aujourd’hui : Plus de 1 000 références de fils Phildar et Pingouin, marques présentes dans 1000 points de vente en France et 2 sites e-commerce : phildar.fr et pingouin.fr