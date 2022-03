jeunesse







C’est l’élection des délégués de classe. Chaque année, les mêmes élèves sont élus : Lola, la plus belle, et Victor, le plus fort en mathématiques. Mais, cette fois-ci, une nouvelle candidate va créer la surprise : Mia veut se présenter aux élections ! Ce qui n'est pas du tout du goût de Lola, prête à tout pour l’empêcher de gagner…

Cette BD, scénarisée par Stephan Valentin et illustrée par Jean-Claude Gibert, a pour vocation d’aider les enfants à gérer leurs soucis, leurs angoisses, leurs petits bobos tout en les divertissant. Elle met en avant des valeurs humaines comme la solidarité, le courage, la tolérance, le partage… Dans chaque album, les jeunes lecteurs peuvent retrouver le chien Rocky et sa joyeuse bande composée d’enfants d’origines différentes : Rosalie, Arthur, Enzo et Mia. Les cinq amis seront confrontés à des difficultés qui font partie de la vie quotidienne des enfants. Une partie pédagogique en fin de volume, reprend le thème abordé en proposant solutions et conseils tout en évitant un ton moralisateur.

A propos des auteurs

Stephan Valentin est docteur en psychologie, spécialiste de l’enfant et de l’adolescent, et auteur de nombreux ouvrages sur l’enfance.

Jean-Claude Gibert est illustrateur. Il a collaboré plusieurs années avec les studios DISNEY. Il dessine les albums BABAR pour l'éditeur HACHETTE, en collaboration avec Laurent de Brunhoff, le créateur du personnage. Il illustre également des contes pour enfants avec différents éditeurs.

Titre : Votez Mia !

Collection : Tome 5, Rocky & Cie

Auteurs : Stephan Valentin & Jean-Claude Gibert

Édition Pfefferkorn

ISBN : 9783944160160

Pages : 48 / Cartonné

Format : 11,50 x 17,00 cm

Prix : € 5,90 (F) TTC/ CHF 8,90

Le tome 3 "L’anniversaire d’Enzo" de la collection jeunesse "Rocky & Cie" a reçu le Prix Saint Maur en poche de la jeunesse 2014.



