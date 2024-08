mediasmarketing

Développé pour répondre aux problématiques de visibilité des restaurants, des bars, des cafés, le chevalet numérique s’installe à l’extérieur de l’établissement pendant les heures d’ouverture et en vitrine le reste du temps afin de communiquer auprès des passants à toute heure de la journée.



Le chevalet numérique permet de répondre à de nombreux besoins via l’affichage dynamique de différents contenus multimédia (galeries photos, vidéos) :

- Inspirer la confiance et inciter à l’entrée en restaurant (affichage des menus, plat du jour avec photos, mot du chef, engagement qualité et fait maison)

- Communiquer auprès d’événements particuliers (soirées à thème, privatisation,...)

- Valoriser sa communauté et leurs avis (TripAdvisor, Google, Facebook, Instagram)

- Gagner en visibilité pour sa communication (recherche de personnel, annonce temporaire de fermeture, etc).

Ce chevalet innovant s’adresse à tous les commerçants qui souhaitent communiquer auprès des passants. Il remplace l’ardoise traditionnelle et permet de moderniser l’image de son établissement. Son contenu s’administre et se met à jour très simplement grâce à une simple clé USB ou à un logiciel de gestion de l’affichage à distance.



Le prix de lancement de la solution est de 2990€ HT.



Pour plus de renseignements et de visuels : www.digilor.fr/chevalet-stop-trottoir-numerique-restauration-cafe/



A propos de Digilor



Acteur majeur de son secteur, Digilor est un fournisseur de technologies innovantes, dispositifs interactifs et spécialiste en développement d'applications tactiles multitouch. La société propose à ses clients (public et privé) des solutions technologiques (matérielles & logicielles) répondant à la problématique de la transformation digitale : affichage dynamique, mobilier tactile, dématérialisation, communication digitale.

Showroom (sur rendez-vous) - 2 Boulevard de la Libération 93200 Saint-Denis